В Москве штраф за невыполнение требований о вакцинации составит до ₽ 1 млн

Вакцинация

За невыполнение требования об обязательной вакцинации от COVID-19 московским предприятиям и частным предпринимателям грозит штраф в размере от 50 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от типа организации.

Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - 100-300 тыс. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тыс. рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя - на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток, рассказал ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Ранее сегодня стало известно, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому в Москве в обязательном порядке должны получить первую дозу вакцины до 15 июля 60% всех работающих в определенных отраслях экономики людей. 

С 15 июля власти Москвы начнут проводить проверку, как работодатели выполняют требование об обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает "Интерфакс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 16.06.2021, 22:41
    Гость: Скептик

    Хочешь узнать рейтинг доверия к правительству страны?
    Не нужны ВЦИОМы, Левады и пр.
    Просто посмотри на процент вакцинированных!

Все комментарии (28)
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