В Петербурге задержали депутата Максима Резника

22:20 17.06.2021

В Петербурге был задержан депутата законодательного собрания Максим Резник (представляет в парламенте Партию роста), которого подозревают в незаконном обороте наркотиков.

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, в том числе химические и генетические, допрошено более десяти свидетелей, что позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», - говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, обладающий особым правовым статусом Резник не позднее 09 марта 2021 года незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство – каннабис (марихуану) массой 18,2 грамма.

Следственно-оперативной группой проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

При этом РБК напоминает, что 20 апреля, за день до акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в своем Telegram-канале Резник написал, что ему угрожали неизвестные, которые «настойчиво попросили сесть в машину» и требовали не поддерживать протестную акцию: «Откажитесь - станете не свидетелем, а обвиняемым по "делу о наркотиках". И сядете. И еще подумайте о ваших родных...» - писал Резник. Также он добавил, что неизвестные представились как «государевы люди <...> - каратели».