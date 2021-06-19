В России продажу авиабилетов могут привязать к сертификату о вакцинации

Сертификат о прививке

Министерство транспорта РФ обратилось к авиакомпаниям с требованием добавить на площадках по онлайн-продаже билетов возможность авторизовываться по сертификату о проведенной вакцинации от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на письмо Департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.

Данные о вакцинации авиапассажиров должны браться с портала госуслуг.

Как указано в письме, это распоряжение поступило от вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Минтранс сообщил также о предложении Минцифры распространить правило о предоставлении пассажирами справки о вакцинации от коронавируса на все виды транспорта.

Накануне стало известно об открытии Россией авиасообщения сразу с несколькими странами. Так, Россия с 22 июня возобновляется полномасштабное авиасообщение с Турцией - в этом направлении будут летать и чартерные, и регулярные рейсы. Кроме того, с 28 июня самолеты будут летать еще в восемь стран - в США, Болгарию, Италию, Иорданию, Ирландию, на Кипр, в Бельгию и Северную Македонию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.06.2021, 18:50
    Гость: точно

    точно, нужно запретить пускать в магазины не баранов, отказывающихся выполнять принуждения погонщиков.

  2. 19.06.2021, 17:53
    Гость: За Советскую Родину!

    Бубновый валет нашить! Это ведь обыкновенный фашизм. За что наши деды гибли в ВОВ? Горько смотреть на всё это. Люди - вставайте, пора сбрасывать власть бандитов,воров и предателей! Откройте глаза - ваш божок обыкновенный жулик и преступник, предававший всё и вся, начиная с памяти родителей своих.

  3. 19.06.2021, 17:02
    Гость: Ray Bloom

    Надо понимать, что движется как в Китае: социальный рейтинг.
    Бойкот авиакомпаниям!

  5. 19.06.2021, 16:41
    Гость: Нее

    Надо как любымый некоторыми усатый вождь. Признать паспорта недействительными , новые не выдавать. Это по нашему.

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