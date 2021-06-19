В России продажу авиабилетов могут привязать к сертификату о вакцинации
Министерство транспорта РФ обратилось к авиакомпаниям с требованием добавить на площадках по онлайн-продаже билетов возможность авторизовываться по сертификату о проведенной вакцинации от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на письмо Департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.
Данные о вакцинации авиапассажиров должны браться с портала госуслуг.
Как указано в письме, это распоряжение поступило от вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Минтранс сообщил также о предложении Минцифры распространить правило о предоставлении пассажирами справки о вакцинации от коронавируса на все виды транспорта.
Накануне стало известно об открытии Россией авиасообщения сразу с несколькими странами. Так, Россия с 22 июня возобновляется полномасштабное авиасообщение с Турцией - в этом направлении будут летать и чартерные, и регулярные рейсы. Кроме того, с 28 июня самолеты будут летать еще в восемь стран - в США, Болгарию, Италию, Иорданию, Ирландию, на Кипр, в Бельгию и Северную Македонию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
точно, нужно запретить пускать в магазины не баранов, отказывающихся выполнять принуждения погонщиков.
Бубновый валет нашить! Это ведь обыкновенный фашизм. За что наши деды гибли в ВОВ? Горько смотреть на всё это. Люди - вставайте, пора сбрасывать власть бандитов,воров и предателей! Откройте глаза - ваш божок обыкновенный жулик и преступник, предававший всё и вся, начиная с памяти родителей своих.
Надо понимать, что движется как в Китае: социальный рейтинг.
Бойкот авиакомпаниям!
Пора невакцинированных отсылать на 101ый километр , в города не пущать.
Надо как любымый некоторыми усатый вождь. Признать паспорта недействительными , новые не выдавать. Это по нашему.