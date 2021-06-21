В МЧС предупредили о новых сильных дождях в Крыму

13:01 21.06.2021

В Крыму прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», — заявлется в релизе.

На прошлой неделе в Крыму прошли сильные дожди, в ходе которых отдельных районах полуострова выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям.

Особенно сильно пострадала Ялта. В результате удара стихии в городе пострадали 24 человека. Один человек погиб.

В понедельник СМИ сообщили, что правительство Ялты до конца недели намерено разработать муниципальные программы по выплатам жителям, чье имущество пострадало в результате сильных ливней.