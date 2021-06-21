В МЧС предупредили о новых сильных дождях в Крыму

Фото со страницы мэра Ялты Янины Павленко в Facebook

В Крыму прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», — заявлется в релизе.

На прошлой неделе в Крыму прошли сильные дожди, в ходе которых отдельных районах полуострова выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям.

Особенно сильно пострадала Ялта. В результате удара стихии в городе пострадали 24 человека. Один человек погиб.

В понедельник СМИ сообщили, что правительство Ялты до конца недели намерено разработать муниципальные программы по выплатам жителям, чье имущество пострадало в результате сильных ливней.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.06.2021, 16:22
    Гость: Ошибаешься

    Не все. Просто некоторым пенсионерам делать нече? От безделья маются? Таких чиновниконенавистников да в Крым с лопатами? В середине Крыма вместо степи выроют наверное новое Ладожское озеро?

  2. 21.06.2021, 16:19
    Гость: ну не

    "Это же много выгоднее, чем спускать пресную воду в соленое море, а потом брать соленую воду из моря и ее опреснять." - ну не скажите.

  4. 21.06.2021, 13:48
    Гость: Пенсионер

    ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПУТИНУ В.В.:
    Владимир Владимирович, прошу, наведите порядок в Крыму, там полный бардак и преступное разгильдяйство, то им мало воды - народ страдает, то Бог им сжалился и выдал много воды, опять народ страдает, "не в коня корм" как говорится, нужно было воду прямо в рот лить, а так, нагнуться и собрать воду - лень, все улицы затопило, так может нужны посадки?! Ведь Крыму были переведены огромные дотации, а нужно было заранее взять бульдозеры и экскаваторы и сделать обводные каналы, запруды и водохранилища. А затем воду из водохранилищ можно использовать для полива и даже для питья, после проведения очистки и дезинфекции на построенном водозаборе. Это же много выгоднее, чем спускать пресную воду в соленое море, а потом брать соленую воду из моря и ее опреснять. Пора уже навести порядок, а то весь мир уже смеется над тупостью российских чиновников! В Крыму воды достаточно, но нужно тщательно собирать всю воду из рек, ручейков, дождевую воду, а не спускать ее в море. Собрались на Луну и Марс лететь, а дома не могут сделать простых вещей - навести порядок с водой, а ведь на Луне и на Марсе с водой проблем много больше, может пока не надо нам туда лететь?! Или послать туда чиновников Крыма, пусть там учатся решать водные проблемы! )))

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