В МЧС предупредили о новых сильных дождях в Крыму
В Крыму прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», — заявлется в релизе.
На прошлой неделе в Крыму прошли сильные дожди, в ходе которых отдельных районах полуострова выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям.
Особенно сильно пострадала Ялта. В результате удара стихии в городе пострадали 24 человека. Один человек погиб.
В понедельник СМИ сообщили, что правительство Ялты до конца недели намерено разработать муниципальные программы по выплатам жителям, чье имущество пострадало в результате сильных ливней.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не все. Просто некоторым пенсионерам делать нече? От безделья маются? Таких чиновниконенавистников да в Крым с лопатами? В середине Крыма вместо степи выроют наверное новое Ладожское озеро?
"Это же много выгоднее, чем спускать пресную воду в соленое море, а потом брать соленую воду из моря и ее опреснять." - ну не скажите.
Почему все пенсионеры одинаковые?
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПУТИНУ В.В.:
Владимир Владимирович, прошу, наведите порядок в Крыму, там полный бардак и преступное разгильдяйство, то им мало воды - народ страдает, то Бог им сжалился и выдал много воды, опять народ страдает, "не в коня корм" как говорится, нужно было воду прямо в рот лить, а так, нагнуться и собрать воду - лень, все улицы затопило, так может нужны посадки?! Ведь Крыму были переведены огромные дотации, а нужно было заранее взять бульдозеры и экскаваторы и сделать обводные каналы, запруды и водохранилища. А затем воду из водохранилищ можно использовать для полива и даже для питья, после проведения очистки и дезинфекции на построенном водозаборе. Это же много выгоднее, чем спускать пресную воду в соленое море, а потом брать соленую воду из моря и ее опреснять. Пора уже навести порядок, а то весь мир уже смеется над тупостью российских чиновников! В Крыму воды достаточно, но нужно тщательно собирать всю воду из рек, ручейков, дождевую воду, а не спускать ее в море. Собрались на Луну и Марс лететь, а дома не могут сделать простых вещей - навести порядок с водой, а ведь на Луне и на Марсе с водой проблем много больше, может пока не надо нам туда лететь?! Или послать туда чиновников Крыма, пусть там учатся решать водные проблемы! )))
за предсказания 70 млрд. берет.