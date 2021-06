Организаторов «Алых парусов» потребовали привлечь к ответственности

Суд в Португалии выяснил, что от "ковида" в этой стране умерло 152 человека, а не заявленные 17000.

А нам опять рассказывают, что в Москве, где живёт официально 12 000 000 человек в сутки умерло чуть больше 100 человек (соболезнуем каждой семье!), но мы уже слышали эти цифры прошлой весной, с тех пор цифры остались прежними! И они по-прежнему предлог, чтобы подвергать санитарному ПРОИЗВОЛУ миллионы ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ, нагло игнорируя наличие у них антител, злобно отвергая этот факт, требуя загнать их на уколы, т.к. наличие ЛЮБОГО ИММУНИТЕТА у переболевших этим видом ОРВИ для, видимо, ЛИЧНО заинтересованной в поголовной "вакцинации" Голиковой это НЕ ВАЖНО! Доктор сказал: "В морг!", значит, в морг!

Такой же циничный подход у Гинцбурга, тоже имеющего финансовый личный интерес, который "вангует", что "в некотором проценте случаев, по всей видимости, смертность будет возрастать с1-2%, как сейчас, до 5-10%". Вывод: скорейшая иммунизация необходима, просто на основе его ДОМЫСЛОВ! Эксперимент must go on! Противопоказания? Какие? Нет, не слышал! Беременных тоже, для массовости, младенцев в утробе, подростков, детей... И не доходит даже до спятивших от алчности существ, что это все звучит ЧУДОВИЩНО, как и ложь, как прекрасно всех укололи на Западе. Подумаешь, 576 детей умерли в утробе матери после " вакцины", лес рубят, щепки летят!

Когда же, наконец, изобретут вакцину от "денежного бешенства"? Вообще-то она уже есть, просто забыта. СОВЕСТЬ называется...