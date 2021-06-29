Организаторов «Алых парусов» потребовали привлечь к ответственности
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием установить и привлечь к ответственности организаторов, а также лиц, которые разрешили проведение фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 25 июня.
«Требую установить и привлечь к ответственности лиц, принявших решение о проведении культурно-массового мероприятия "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 25 июня 2021 года в традиционном формате», - цитирует «Интерфакс» обращение.
В обращении отмечается, что несмотря на то, что в Санкт-Петербурге наблюдается рост числа заболевших, в фестивале «Алые паруса» приняли участие 40 тысяч человек (по оценке комитета по образованию Санкт-Петербурга). Обращение было направлено Краснову в связи с возможным нарушением режима повышенной готовности, установленного постановлением правительства Санкт-Петербурга.
«Анализ фотографий и видеоматериалов, опубликованных в многочисленных СМИ, свидетельствует о том, что на празднике "Алые паруса" социальное дистанцирование и масочный режим не соблюдались», - говорится в документе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Суд в Португалии выяснил, что от "ковида" в этой стране умерло 152 человека, а не заявленные 17000.
А нам опять рассказывают, что в Москве, где живёт официально 12 000 000 человек в сутки умерло чуть больше 100 человек (соболезнуем каждой семье!), но мы уже слышали эти цифры прошлой весной, с тех пор цифры остались прежними! И они по-прежнему предлог, чтобы подвергать санитарному ПРОИЗВОЛУ миллионы ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ, нагло игнорируя наличие у них антител, злобно отвергая этот факт, требуя загнать их на уколы, т.к. наличие ЛЮБОГО ИММУНИТЕТА у переболевших этим видом ОРВИ для, видимо, ЛИЧНО заинтересованной в поголовной "вакцинации" Голиковой это НЕ ВАЖНО! Доктор сказал: "В морг!", значит, в морг!
Такой же циничный подход у Гинцбурга, тоже имеющего финансовый личный интерес, который "вангует", что "в некотором проценте случаев, по всей видимости, смертность будет возрастать с1-2%, как сейчас, до 5-10%". Вывод: скорейшая иммунизация необходима, просто на основе его ДОМЫСЛОВ! Эксперимент must go on! Противопоказания? Какие? Нет, не слышал! Беременных тоже, для массовости, младенцев в утробе, подростков, детей... И не доходит даже до спятивших от алчности существ, что это все звучит ЧУДОВИЩНО, как и ложь, как прекрасно всех укололи на Западе. Подумаешь, 576 детей умерли в утробе матери после " вакцины", лес рубят, щепки летят!
Когда же, наконец, изобретут вакцину от "денежного бешенства"? Вообще-то она уже есть, просто забыта. СОВЕСТЬ называется...
И Вангам им. Гамалеи посвящается.
Некто Лисицын из этого ин-та, заинтересованного в вечной ковидистерии, дал "отповедь" тем, кто не верит в существование коронавируса, которых целое семейство, открытое в 60-х годах прошлого века, и которые он сам и его коллеги неоднократно видели в электронный микроскоп. "Ведь электроны и протоны никто не видит, а они существуют!"- возмущался тупой публикой вченый.
Между тем, налицо обычное передергивание фактов. НИКТО не отрицает, что такое семейство вирусов есть, более того, широко известно, что их сотни! "Проблемка" в том, что именно ковид-19 НИКТО В МИРЕ в глаза не видел, и есть ответы из 46 ведущих профильных институтов мира, что они его НЕ ВЫДЕЛЯЛИ! Сам Лисицын тоже заявить об этом постеснялся, ведь это было бы прямым враньем! Он просто передернул.
Вот из-за такого вранья и передергивания, в том числе, возникает обоснованное НЕДОВЕРИЕ граждан, над которыми г-жа Голикова с прошлого года ставит социальный и медицинский эксперимент по их разобщению и прочим бессмысленным с медицинской точки зрения издевательствам.
Как ещё нам врут на примере Израиля и Великобритании, где "вакциной" обработали существенный процент населения, хотя настоящие учёные предупреждали, что произойдёт антителозависимое усиление инфекции, что и случилось. В Великобритании сейчас "Дельта-штаммом" поражаются как раз ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ, причём, по последним данным, в 8 раз чаще, чем НЕвакцинированные! В Израиле - та же картина.
Какие организаторы?А это могла допустить власть,почему не арестовала полиция ?!?Ведь это сборище не было тайным.
Мероприятие для того и затевалось, чтобы потом требовать завинчивать гайки, раздувая поповые бредни "про одну женщину с "дельта-плюс в лёгкой форме". Но из-за этой мифической дамы надо запретить ВСЕ массовые мероприятия, ПОЛИТИЧЕСКИЕ в том числе! Нечего встречаться со всякими избирателями, а то еще придется отвечать на неудобные вопросы о ковид-шизоидном обострении некоторых санмеддиктаторов.
Кампания по "вакцинации" провалена, власти признались сами. Сенатор Джабаров сказал, что "антипрививочные настроения пришли к нам с Запада"! А не вспомнит ли уважаемый сенатор, откуда к нам пришла ковид-афера и ковид-истерия, ведь тоже, с Запада, когда ВОЗ, мошеннически изменив определение "пандемии" об"явила свой PHEIC (это их собственный термин, просто пооизнесите вслух!) Именно с Запада приходят и указания собяниным и Ко, вплоть до конкретных дат "роста заболеваемости", а доморощенные "повелители К-вируса, Собянин и Попова, дружно исполняют, что им велено. Теперь к ним присоединилась Голикова, намереваясь отработать указания ВОЗ и тех, кого удалось обмануть, колоть гадостью каждые полгода. Ведь и сказки про то, что существует ТОЛЬКО искусственный иммунитет от "вакцин", а о природном иммунитете, который УСПЕШНО работал и эпидемии ОРВИ заканчивались, тоже пришли к нам с Запада, вместе с забывчивостью насчет природного иммунитета.
К счастью, у людей за время ковидлячества выработался иммунитет к лживым СМИ, вот в чем дело!
Понять и простить! #онижедети!!!