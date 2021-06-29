Организаторов «Алых парусов» потребовали привлечь к ответственности

21:04 29.06.2021

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием установить и привлечь к ответственности организаторов, а также лиц, которые разрешили проведение фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 25 июня.

«Требую установить и привлечь к ответственности лиц, принявших решение о проведении культурно-массового мероприятия "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 25 июня 2021 года в традиционном формате», - цитирует «Интерфакс» обращение.

В обращении отмечается, что несмотря на то, что в Санкт-Петербурге наблюдается рост числа заболевших, в фестивале «Алые паруса» приняли участие 40 тысяч человек (по оценке комитета по образованию Санкт-Петербурга). Обращение было направлено Краснову в связи с возможным нарушением режима повышенной готовности, установленного постановлением правительства Санкт-Петербурга.

«Анализ фотографий и видеоматериалов, опубликованных в многочисленных СМИ, свидетельствует о том, что на празднике "Алые паруса" социальное дистанцирование и масочный режим не соблюдались», - говорится в документе.