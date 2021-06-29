Глава Роспотребнадзора попросила Мишустина запретить массовые мероприятия
Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация.
"Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <…> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций", - приводит ее слова ТАСС.
По словам Поповой, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, также проводятся без соблюдения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции.
25 июня в Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса". В прошлом году мероприятие прошло онлайн. В то время, когда Санкт-Петербург занял первое место по смертности от ковида, на Дворцовой площади собралось окло 40 000 народу - без масок и без соблюдения дистанции, что вызвало возмущение как у известных персон, так и у простых граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как усиленно и нагло это ОПГ готовится к осенним выборам...
Границы открываем, мигрантов приглашаем, на курорты за бугор ездим. А внутри страны всё закрываем.
Держать и не пущать — древний принцип самовлюблюлённых и самодовольных представителей любого рода власти, как правило вышедших из низов. Высшая степень проявления «синдрома вахтера», выраженная в желании всё запретить, никуда никого не пускать, ничего не давать смотреть, осуждать всё что еще не запрещено, и при этом тихо и незаметно радоваться тому что всем нельзя а мне или нам можно.
В фамилии надо ударение на вторую букву делать
"попросила" - смех!! да и только.