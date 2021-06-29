Глава Роспотребнадзора попросила Мишустина запретить массовые мероприятия

18:43 29.06.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация.

"Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <…> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций", - приводит ее слова ТАСС.

По словам Поповой, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, также проводятся без соблюдения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

25 июня в Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса". В прошлом году мероприятие прошло онлайн. В то время, когда Санкт-Петербург занял первое место по смертности от ковида, на Дворцовой площади собралось окло 40 000 народу - без масок и без соблюдения дистанции, что вызвало возмущение как у известных персон, так и у простых граждан.