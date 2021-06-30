Путин прокомментировал введение обязательной вакцинации

13:55 30.06.2021

Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию относительно добровольности вакцинации.

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — сказал он во время "Прямой линии", отвечая на вопрос об обязательности вакцинирования от коронавируса.

При этом власти в некоторых регионах страны, которые сделали прививку обязательной для отдельных категорий граждан, действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения - ведь предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, считает президент.

Глава государства выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть путем разъяснения необходимости, целесообразности и безопасности вакцинации.

Что касается принуждения к прививке под угрозой увольнения, несмотря на имеющиеся у граждан медицинские противопоказания, это недопустимо. "Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права", - заверил Владимир Путин.