Путин прокомментировал введение обязательной вакцинации

Стоп-кадр из видеотрансляции

Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию относительно добровольности вакцинации.

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — сказал он во время "Прямой линии", отвечая на вопрос об обязательности вакцинирования от коронавируса. 

При этом власти в некоторых регионах страны, которые сделали прививку обязательной для отдельных категорий граждан, действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения - ведь предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, считает президент.

Глава государства выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть путем разъяснения необходимости, целесообразности и безопасности вакцинации.

Что касается принуждения к прививке под угрозой увольнения, несмотря на имеющиеся у граждан медицинские противопоказания, это недопустимо. "Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права", - заверил Владимир Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 15:36
    Гость: Опять "гарант" лукаво молотит языком,

    Что "против" он прививок, навязанных силком,
    Что если в регионах бесчинствуют бояре,
    То вся вина лежит на них, а не на государе!

  4. 30.06.2021, 15:02
    Гость: ник

    В статье конституции,которая указывает на добровольность вакцинации,должно быть исключение-что в случае национальной безопасности может быть ограниченно введена обязательная вакцинация и принимать такое решение-это прерогатива исключительно президента,а не каких то губернаторов,тогда еще более или менее можно объяснить ситуацию.Все остальное-это насилие или обыкновенный фашизм.

  5. 30.06.2021, 14:59
    Гость: Георгий

    Красная Шапочка несла пирожки бабушке, и вдруг видит из куста торчит морда волка с выпученными глазами ... "Ой, господин волк, у вас такие страшные глаза! Вы хотите меня съесть? - Да нет - это потому что я сру!!!

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