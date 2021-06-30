Путин прокомментировал введение обязательной вакцинации
Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию относительно добровольности вакцинации.
"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — сказал он во время "Прямой линии", отвечая на вопрос об обязательности вакцинирования от коронавируса.
При этом власти в некоторых регионах страны, которые сделали прививку обязательной для отдельных категорий граждан, действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения - ведь предотвратить распространение инфекции можно только благодаря прививкам, считает президент.
Глава государства выразил надежду, что предубеждение отдельных граждан против вакцинации удастся преодолеть путем разъяснения необходимости, целесообразности и безопасности вакцинации.
Что касается принуждения к прививке под угрозой увольнения, несмотря на имеющиеся у граждан медицинские противопоказания, это недопустимо. "Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права", - заверил Владимир Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что "против" он прививок, навязанных силком,
Что если в регионах бесчинствуют бояре,
То вся вина лежит на них, а не на государе!
Мощный старик: бредит как в молодости.
он смешон просто..
В статье конституции,которая указывает на добровольность вакцинации,должно быть исключение-что в случае национальной безопасности может быть ограниченно введена обязательная вакцинация и принимать такое решение-это прерогатива исключительно президента,а не каких то губернаторов,тогда еще более или менее можно объяснить ситуацию.Все остальное-это насилие или обыкновенный фашизм.
Красная Шапочка несла пирожки бабушке, и вдруг видит из куста торчит морда волка с выпученными глазами ... "Ой, господин волк, у вас такие страшные глаза! Вы хотите меня съесть? - Да нет - это потому что я сру!!!