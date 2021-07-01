Онищенко призвал повысить в России стоимость водки

12:02 1.07.2021

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал правительство повысить в России стоимость водки. В интервью радиостанции «Говорит Москва» политик пояснил, что увеличение цен должно быть поэтапным, иначе в обществе возникнет «напряженная психологическая обстановка».

По его мнению, дешевый алкоголь может привлечь внимание несовершеннолетних, поэтому водка должна стоить не дешевле 300 рублей. «Помните, совсем недавно у нас была такая, несколько лет назад, в России самая дешевая водка — "Гжелка" — стоила 68 рублей, самый низкий алкоголь был такой, сейчас уже за 200 вышло», — сообщил Онищенко.

Парламентарий призвал посмотреть на пример с повышением цен на табак. В стране с 1 июля 2021 года подорожали табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.

Вопрос введения в РФ минимальных розничных цен на весь алкоголь рассматривать пока рано, отмечали ранее в Министерстве финансов. С просьбами об установлении минимальных цен неоднократно обращалось бизнес-сообщество, добавили в ведомстве.