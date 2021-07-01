Онищенко призвал повысить в России стоимость водки
Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал правительство повысить в России стоимость водки. В интервью радиостанции «Говорит Москва» политик пояснил, что увеличение цен должно быть поэтапным, иначе в обществе возникнет «напряженная психологическая обстановка».
По его мнению, дешевый алкоголь может привлечь внимание несовершеннолетних, поэтому водка должна стоить не дешевле 300 рублей. «Помните, совсем недавно у нас была такая, несколько лет назад, в России самая дешевая водка — "Гжелка" — стоила 68 рублей, самый низкий алкоголь был такой, сейчас уже за 200 вышло», — сообщил Онищенко.
Парламентарий призвал посмотреть на пример с повышением цен на табак. В стране с 1 июля 2021 года подорожали табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.
Вопрос введения в РФ минимальных розничных цен на весь алкоголь рассматривать пока рано, отмечали ранее в Министерстве финансов. С просьбами об установлении минимальных цен неоднократно обращалось бизнес-сообщество, добавили в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В СССР она была значительно дороже: в 70-е - 3-62 и 4-12, затем пшеничная 5-12, Сибирская - 6-12(кажется, 50%). Ну, и все другие соответственно, цена одна. Средняя зарплата в 85-м - более 190 по Союзу, в РСФСР - больше. Значит, на среднюю зарплату( "грязную" или брутто) можно было купить 38 бутылок качественной водки( из Высоцкого: если б водку гнали не из опилок, чо б нам было с тех пяти бутылок - не надо, это "фейк"). Сейчас даже при 300 рублях( пока еще меньше) это 170 бутылок 0,5 л. на среднюю з.п. Конечно, многовато. В смысле, бутылок. Поэтому в СССР гнали самогон или джин домашний, зачастую подходили к делу творчески( по Украине) - очищали, настаивали на травах, молодых грецких орехах, фруктах. Делали дом. вино, наливки. Сейчас подсели на водку. В станице-родине папы, уже араку не гонят, вино не делают: а зачем? Есть какое хочешь. В общем, наверно, придется повышать.
его пролоббировали самогонщики?
водка дорожает - чтобы меньше пили,
бензин дорожает - чтобы больше ходили пешком,
металл дорожает - чтобы строили из других материалов,
кругом пальмовый жир - народ стимулируют развивать свое подсобное хозяйство,
то есть невозможно представить степень неблагодарности народа!!!!
Остается только принудительная вакцинация! Может тогда успокоятся!?
Стишок из СССР: (про водку)
Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!
Прошло 25 лет…
Вот она уже и двести — Зимний все ещё на месте.
автор неизвестен
Вот таких баранов у нас во власти хренова гора.
Идиот!