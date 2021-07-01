Онищенко призвал повысить в России стоимость водки

Фото с сайта pixabay.com

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал правительство повысить в России стоимость водки. В интервью радиостанции «Говорит Москва» политик пояснил, что увеличение цен должно быть поэтапным, иначе в обществе возникнет «напряженная психологическая обстановка».

По его мнению, дешевый алкоголь может привлечь внимание несовершеннолетних, поэтому водка должна стоить не дешевле 300 рублей. «Помните, совсем недавно у нас была такая, несколько лет назад, в России самая дешевая водка — "Гжелка" — стоила 68 рублей, самый низкий алкоголь был такой, сейчас уже за 200 вышло», — сообщил Онищенко.

Парламентарий призвал посмотреть на пример с повышением цен на табак. В стране с 1 июля 2021 года подорожали табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.

Вопрос введения в РФ минимальных розничных цен на весь алкоголь рассматривать пока рано, отмечали ранее в Министерстве финансов. С просьбами об установлении минимальных цен неоднократно обращалось бизнес-сообщество, добавили в ведомстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2021, 19:51
    Гость: вспомнилось

    В СССР она была значительно дороже: в 70-е - 3-62 и 4-12, затем пшеничная 5-12, Сибирская - 6-12(кажется, 50%). Ну, и все другие соответственно, цена одна. Средняя зарплата в 85-м - более 190 по Союзу, в РСФСР - больше. Значит, на среднюю зарплату( "грязную" или брутто) можно было купить 38 бутылок качественной водки( из Высоцкого: если б водку гнали не из опилок, чо б нам было с тех пяти бутылок - не надо, это "фейк"). Сейчас даже при 300 рублях( пока еще меньше) это 170 бутылок 0,5 л. на среднюю з.п. Конечно, многовато. В смысле, бутылок. Поэтому в СССР гнали самогон или джин домашний, зачастую подходили к делу творчески( по Украине) - очищали, настаивали на травах, молодых грецких орехах, фруктах. Делали дом. вино, наливки. Сейчас подсели на водку. В станице-родине папы, уже араку не гонят, вино не делают: а зачем? Есть какое хочешь. В общем, наверно, придется повышать.

  3. 01.07.2021, 19:36
    Гость: good

    водка дорожает - чтобы меньше пили,
    бензин дорожает - чтобы больше ходили пешком,
    металл дорожает - чтобы строили из других материалов,
    кругом пальмовый жир - народ стимулируют развивать свое подсобное хозяйство,
    то есть невозможно представить степень неблагодарности народа!!!!
    Остается только принудительная вакцинация! Может тогда успокоятся!?

  4. 01.07.2021, 19:04
    Гость: Ray Bloom

    Стишок из СССР: (про водку)

    Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
    Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
    Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
    Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
    Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!

    Прошло 25 лет…

    Вот она уже и двести — Зимний все ещё на месте.

    автор неизвестен

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