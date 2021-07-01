Самолеты Superjet подорожали до $36 млн за штуку
Стоимость самолетов Superjet 100 корпорации «Иркут» с поставкой в 2024 году выросла до $36 млн за штуку (+12%). В 2020 году данные самолеты предлагались по цене $32 млн.
По словам директора по маркетингу и продажам гражданской авиатехники «Иркута» Кирилла Будаева, стоимость Superjet зависит от западных комплектующих (их доля составляет около 50%), цены на которые подвержены волатильности из-за изменения валютных курсов, сообщает РБК.
Будаев считает, что реализация программы Superjet New (предполагает почти полный отказ от иностранных комплектующих) должна позволить перейти на «рублевую себестоимость» и держать вопрос ценообразования «под контролем».
Также подорожание, по словам представителя Промсвязьбанка, связано с ежегодным повышением цен на Superjet примерно на 3% в 2020–2024 годах (по итогам 2020 года рост цен на товары и услуги в России составил 4,9%).
При этом британское агентство Cirium отмечает, что рыночная стоимость Superjet 100 составляет от $4,4 млн за самолет 2010 года выпуска и до $12,4 млн за самолет 2020 года выпуска. При этом рыночная стоимость самолетов 2021 года не превышает $15 млн, а за $30 млн на рынке можно приобрести новые самолеты Airbus A220 и Embraer E-Jet E2.
Глава одной из крупнейших лизинговых компаний «ВТБ Лизинг» также считает, что цена продажи Superjet 100 продиктована себестоимостью производства самолета, а не рынком.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Врет Иркут, форумные холуи ОПГ Озеро точно знаюти неустанно визжат, что ССЖ "полностю локализован!", а тут подстава от производителя...
Это: Не важно за сколько продают, важно за сколько купят. Но тут кажется этот принцип не работает. Работает другои: Надо Федя. Надо.
Цена продиктована себестоимостью, а не рынком. Кто хоть раз в год новости читает, в курсе, суперджета на рынке то и нет. Как на него вышел, так и ушёл. Семи пядеи во лбу иметь не надо, чтоб понять, его цена, чьи то мутные схемы.
В раньшее время говаривали что такой пепелац ,который за 2 минуты вокруг света, использует "пердячий пар"!!!Не правда ли, Паспарту?!!!?
"При этом рыночная стоимость самолетов 2021 года не превышает $15 млн, а за $30 млн на рынке можно приобрести новые самолеты Airbus A220 и Embraer E-Jet E2". Мне как то сразу вспомнился диалог из кинофильма "Формула любви" по поводу сена. Один помещик сказал, что его сосед за свое сено большие деньги просит. На что его собеседница-помещица заметила, что просит то он просит, да кто бы ему дал. Так и с этими самолетами. Можно подумать, что за ними очередь огромная выстроилась. Да этот самолет нашим то авиакомпаниям силой навязывают. А иностранным он и даром не нужен при такой конкуренции, таких ценах и таком обслуживании. Вот и выходит, что такие цены не более чем результат жадности и глупости.