Самолеты Superjet подорожали до $36 млн за штуку

12:41 1.07.2021

Стоимость самолетов Superjet 100 корпорации «Иркут» с поставкой в 2024 году выросла до $36 млн за штуку (+12%). В 2020 году данные самолеты предлагались по цене $32 млн.

По словам директора по маркетингу и продажам гражданской авиатехники «Иркута» Кирилла Будаева, стоимость Superjet зависит от западных комплектующих (их доля составляет около 50%), цены на которые подвержены волатильности из-за изменения валютных курсов, сообщает РБК.

Будаев считает, что реализация программы Superjet New (предполагает почти полный отказ от иностранных комплектующих) должна позволить перейти на «рублевую себестоимость» и держать вопрос ценообразования «под контролем».

Также подорожание, по словам представителя Промсвязьбанка, связано с ежегодным повышением цен на Superjet примерно на 3% в 2020–2024 годах (по итогам 2020 года рост цен на товары и услуги в России составил 4,9%).

При этом британское агентство Cirium отмечает, что рыночная стоимость Superjet 100 составляет от $4,4 млн за самолет 2010 года выпуска и до $12,4 млн за самолет 2020 года выпуска. При этом рыночная стоимость самолетов 2021 года не превышает $15 млн, а за $30 млн на рынке можно приобрести новые самолеты Airbus A220 и Embraer E-Jet E2.

Глава одной из крупнейших лизинговых компаний «ВТБ Лизинг» также считает, что цена продажи Superjet 100 продиктована себестоимостью производства самолета, а не рынком.