Больных ОРВИ в Москве приравняли к зараженным COVID-19 до теста
Со 2 июля все случаи ОРВИ в столице будут рассматриваться как потенциальный COVID-19, до тестирования больным необходимо будет соблюдать домашний режим до получения результатов тестов на наличие коронавируса. Об этом объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, также всем болеющим ОРВИ в городе и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус, пишет РИА Новости.
В России за последние сутки COVID-19 диагностировали у 23 218 человек, следует из статистики оперштаба на 2 июля. Скончались за сутки 679 пациентов. Суточный рекорд смертности обновляется четвертый день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, 30 июня — 669, 1 июля — 672.
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании международного конгресса Urban Health, поблагодарила мэра Сергея Собянина и Анастасию Ракову за «спасение Москвы» от коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мне все равно, от чего кто из вас умрет. Можете умереть от всего.
Но больницы не справляются сейчас именно с ковидом.. В итоге обычные больницы передают под ковидгоспитаои..
И, главное, вспышка ещё и ухудшает ситуацию.. Непонятно пока что, сколько больных будет через месяц и удастся, ли их всех успешно лечить.. Или придется оставлять дома, пусть их родные лечат..
Я и такие случаи знаю, по очень дальней, родне.. Лечили месяца два кряду, благо семья дружная, вылечили, то есть переболели..
Мрут как раз от вакцины, но разве это опубликуют где-нибудь?
Суд Португалии вскрыл гигантские приписки в связи со смертностью от коронавируса.
Как передаёт телеграм-канал "Русский Демиург" со ссылкой на издание AndreDias, суд Лиссабона был вынужден запросить все данные и подвергнуть их тщательной перепроверке после того, как в соответствующие инстанции обратился португалец Диас.
В результате проверок вскрылись гигантские приписки. Как оказалось,
подтверждённая смертность от ковида в стране с января 2020 года по апрель 2021 года составила 152 человека. Между тем правительственные министерства утверждали о показателе около 17 000.
А что у нас?
Нет,это ты оборзел.Мрут россияне,ещё как мрут,только ковид составляет в этих смертях менее,слышишь ты,-менее1%. А,слабо Поповой или сан.врачу Андреевой напечатать в открытом доступе статистику ежедневных смертей от короны и рядом от инфарктов-инсультов,от онкологических болезней,от туберкулёза-гепатитов-СПИДа?Ну,пугать-так пугать бедных глупых подопытных россиян!Только,испугаемся мы другого,потому что ВСЕМ станет видна НИЧТОЖНАЯ СМЕРТНОСТЬ от КОВИДА,по сравнению,со всеми остальными болезнями,даже в сравнении ковида с каждым в отдельности. Давайте настаивать на этом,раз они нас взялись ежедневно из каждого утюга пугать короной,-это наше право.И,использовать своё право гражданского неповиновения,потому ,что нас принуждают быть лабораторными крысами,в угоду тем фашистам,которые хотят как враги рода человеческого,зачистить Российскую территорию от её коренного населения.Что,уже новых жителей присмотрели? Нюрнбергский Кодекс-это кровью жертв написанный ПРОТОКОЛ!И,мы будем на него опираться,его подписывали наши предки .
Мы всей семьей переболели, но болели дома. А те, кто попал в больницу, выжили не все, да.