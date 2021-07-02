Больных ОРВИ в Москве приравняли к зараженным COVID-19 до теста

12:11 2.07.2021

Со 2 июля все случаи ОРВИ в столице будут рассматриваться как потенциальный COVID-19, до тестирования больным необходимо будет соблюдать домашний режим до получения результатов тестов на наличие коронавируса. Об этом объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, также всем болеющим ОРВИ в городе и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус, пишет РИА Новости.

В России за последние сутки COVID-19 диагностировали у 23 218 человек, следует из статистики оперштаба на 2 июля. Скончались за сутки 679 пациентов. Суточный рекорд смертности обновляется четвертый день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, 30 июня — 669, 1 июля — 672.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании международного конгресса Urban Health, поблагодарила мэра Сергея Собянина и Анастасию Ракову за «спасение Москвы» от коронавируса.