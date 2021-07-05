Депутат Госдумы призвала вернуться к советской системе регулирования цен

09:35 5.07.2021

Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила вернуться к советской системе в регулировании цен. Об этом она заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, необходимо провести анализ торговых надбавок у производителей и ритейлеров и "обуздать их аппетиты". Она добавила, что бизнесу нужно перестать использовать трудное положение населения страны во время пандемии для собственной выгоды.

"Российским предпринимателям нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты, потому что это совсем безнравственно — наживаться на проблемах и бедах других людей. Есть товары первой необходимости, которые действительно требуют регулирования", - пояснила она, отметив, что в первую очередь регулирования требуют цены на продукты питания.

"К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример", - резюмировала депутат.

Ранее в Центробанке выступили против фиксации цен на продукты ради борьбы с инфляцией. По мнению Эльвиры Набиуллиной, такая мера приведёт к дефициту товаров и развитию чёрного рынка.