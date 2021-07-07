Госзакупки лекарств от COVID выросли в четыре раза за год
Государственные закупки лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции, обозначенных в рекомендациях Минздрава РФ, выросли в 4 раза в период с декабря 2020 по май 2021 год, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование Headway Company.
По данным издания, операторы госзаказа потратили на госзакупки лекарств 40 млрд рублей.
Наибольшие суммы были потрачены на фавипиравир, который был закуплен на сумму 6,6 млрд руб. На препарат «Артлегиа», изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита, государство потратило уже 6,3 млрд руб. Еще 5 млрд руб. операторы госзакупок потратили на антикоагулянт «Ксарелто».
В общей сложности продажи рекомендованных Минздравом лекарств для лечения COVID-19 выросли на 22%. Больше всего — 5,2 млрд руб.— россияне потратили на арбидол.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У у......в бизнес. Ваше здоровье и жизнь для них не интересны. Не развешивайте уши. НИКТО о вас НЕ ЗАБОТИТЬСЯ на самом деле.
По сути, ни один из указанных в статье медицинских препаратов изначально не создавался для лечения именно коронавируса. Так что их включение в рекомендации Минздрава РФ это не гарант того, что они действительно эффективны при лечении данного заболевания. Кому то они, может быть, и помогают, а кому то нет. Все зависит от силы организма и его защитных функций.