Госзакупки лекарств от COVID выросли в четыре раза за год

12:25 7.07.2021

Государственные закупки лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции, обозначенных в рекомендациях Минздрава РФ, выросли в 4 раза в период с декабря 2020 по май 2021 год, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование Headway Company.

По данным издания, операторы госзаказа потратили на госзакупки лекарств 40 млрд рублей.

Наибольшие суммы были потрачены на фавипиравир, который был закуплен на сумму 6,6 млрд руб. На препарат «Артлегиа», изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита, государство потратило уже 6,3 млрд руб. Еще 5 млрд руб. операторы госзакупок потратили на антикоагулянт «Ксарелто».

В общей сложности продажи рекомендованных Минздравом лекарств для лечения COVID-19 выросли на 22%. Больше всего — 5,2 млрд руб.— россияне потратили на арбидол.