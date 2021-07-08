В Москву на переговоры прибыла делегация запрещенного в России «Талибана»

19:10 8.07.2021

Делегация политического офиса движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин. Сам он также вошел в состав делегации.

Визит продлится два дня.

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в Афганистане обострилась после вывода оттуда войск США, что вызывает обеспокоенность в соседнем Таджикистане.

По словам постоянного представителя Таджикистана в ОДКБ Хасана Султонова, с 21 июня в районе границы шли бои правительственной армии Афганистана с боевиками движения "Талибан"* На этой неделе экстремистам удалось занять села на территории приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. В результате талибы* теперь контролируют участок границы протяженностью более 900 км (всего протяженность границы составляет около 1340 км).

* Террористическая организация, запрещенная в России

