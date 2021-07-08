В Москву на переговоры прибыла делегация запрещенного в России «Талибана»
Делегация политического офиса движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин. Сам он также вошел в состав делегации.
Визит продлится два дня.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в Афганистане обострилась после вывода оттуда войск США, что вызывает обеспокоенность в соседнем Таджикистане.
По словам постоянного представителя Таджикистана в ОДКБ Хасана Султонова, с 21 июня в районе границы шли бои правительственной армии Афганистана с боевиками движения "Талибан"* На этой неделе экстремистам удалось занять села на территории приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. В результате талибы* теперь контролируют участок границы протяженностью более 900 км (всего протяженность границы составляет около 1340 км).
* Террористическая организация, запрещенная в России
Комментарии читателей Оставить комментарий
После развала СССР и падения Наджибылы к власти в Афганистане пришли моджахеды, с которыми воевал СССР. Между тем, с РФ у них были вполне нормальные отношения. РФ не собиралась и не собирается строить в Афганистане развитой социализм, не лезет во внутренние дела афганцев. Почему новые власти Афганистана должны относиться враждебно к РФ? Никаких прошлых обид и вражды между ними нет. Зачем талибам лишний враг? Зачем РФ лишний враг? Есть смысл поговорить, договориться и жить дальше, не замечая друг друга. Никаких ни стратегических, ни денежных интересов у России в Афганистане нет. А за всякие таджикистаны пусть воюет Китай, у него там огромные капиталовложения, денежные интересы. Вот пусть их и защищает. Русские таджикам ничего не должны.
"Жить захочешь, не так раскорячешься".
Это они кратчайшие пути для бармалеев разведывают? Или друг амеровский президент попросил? Опять будем на подхвате?
они реальные партнеры ? надо договариваться
А с какой другой запрещённой в России организацией они будут вести переговоры? Или думка на пару дней приостановила действие закона?