Хуснуллин заявил, что ливни обеспечили Крым водой на два года

22:06 8.07.2021

Сильные ливни в Крыму привели к наполнению водохранилищ, благодаря этому на полуострове будет решен дефицит воды на ближайшие два года, заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Дожди, конечно, подтопили Крым, мы оценили ущерб примерно в 10 млрд рублей, документ о выделении денег готовится. Из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой, учитывая острый дефицит воды теперь у нас запас на этот год, а еще и на переходящий", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

Он отметил, что ливневые очистные сооружения в Крыму не были готовы к режиму чрезвычайной ситуации в силу больших капитальных вложений.

"Сказать, что мы их заново построим и запроектируем с учетом ЧС, наверное, не получится, но определенные мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации мы, безусловно, включим в план работы", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее власти Крыма предварительно оценивали прямой ущерб от наводнения в Ялте, Керчи, а также в Ленинском и Кировском районах в 12,5 млрд рублей.

Ливни идут в Крыму практически ежедневно с конца мая. Режим ЧС действует в республике с 17 июня из-за прошедшего циклона.