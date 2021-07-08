Хуснуллин заявил, что ливни обеспечили Крым водой на два года
Сильные ливни в Крыму привели к наполнению водохранилищ, благодаря этому на полуострове будет решен дефицит воды на ближайшие два года, заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Дожди, конечно, подтопили Крым, мы оценили ущерб примерно в 10 млрд рублей, документ о выделении денег готовится. Из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой, учитывая острый дефицит воды теперь у нас запас на этот год, а еще и на переходящий", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".
Он отметил, что ливневые очистные сооружения в Крыму не были готовы к режиму чрезвычайной ситуации в силу больших капитальных вложений.
"Сказать, что мы их заново построим и запроектируем с учетом ЧС, наверное, не получится, но определенные мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации мы, безусловно, включим в план работы", - подчеркнул Хуснуллин.
Ранее власти Крыма предварительно оценивали прямой ущерб от наводнения в Ялте, Керчи, а также в Ленинском и Кировском районах в 12,5 млрд рублей.
Ливни идут в Крыму практически ежедневно с конца мая. Режим ЧС действует в республике с 17 июня из-за прошедшего циклона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А на сколько лет Россия обеспечена Хуснуллиными?
О как работают! У них то засуха, то потоп, не понос, так золотуха. А нужно было давно настроить водохранилищ и водосборных сооружений, тогда бы запаслись водой на лет 10 вперед, а за 10 лет еще бы дожди прошли и так бы навсегда решили проблему засухи/потопов Крыма. Это если все делать по уму, а не через одно место, как делают это нерадивые чиновники!
Именно так.
Не быыло бы счастья, да несчастье помогло хаснулиным!
Теперь денежки, выделенные на решение проблем водоснабжения можно привычно положить в карман. Попутно чуть-чуть прихватить от выделенных на восстановление после подтопления. А там глядишь - снова дождик пройдёт.
Так и "трудятся", "зарабатывая" на виллы и яхты, несмываемые российские горе-руководители - от наводнения к наводнению, от пожара к пожару...