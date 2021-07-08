Татьяна Голикова поручила проработать меры помощи бездомным

11:05 8.07.2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД обсудить понятие "гражданин без определенного места жительства" и проработать меры для их поддержки и по профилактике бездомности.

"Минтруду России (А.О. Котяков), МВД России (В.А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия "гражданин без определенного места жительства", – приводит ее слова РИА Новости.

В частности, ведомства обсудят критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, ведение реестра и другое.

Голикова также поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о постановке бездомных в очередь на социальный найм жилья.