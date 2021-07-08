Татьяна Голикова поручила проработать меры помощи бездомным

Спящий на улице

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД обсудить понятие "гражданин без определенного места жительства" и проработать меры для их поддержки и по профилактике бездомности.

"Минтруду России (А.О. Котяков), МВД России (В.А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия "гражданин без определенного места жительства", – приводит ее слова РИА Новости.

В частности, ведомства обсудят критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, ведение реестра и другое.

Голикова также поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о постановке бездомных в очередь на социальный найм жилья.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2021, 19:27
    Гость: о как!

    Многих бомжами сделала власть,Голикова об этом не задумывалась никогда?Зачем власть,которая сеет и взращивает недуг в стране?

  3. 08.07.2021, 15:34
    Гость: Штурман

    Многие и не только в правительстве относят бомжей к отбросам общества и к ним отношение хуже чем к бродящим собакам которым делают прививки и даже строят питомники. Никто не хочет разбираться с этими опустившимися людьми и брезгливо отворачиваются от этой проблемы как будто ее не существует. Многие ошибочно думают что бомжи,то есть по классификации Голиковой бездомные, это спившиеся люди которые питаются отбросами из мусорных баков, одеваются оттуда же,а все свои силы направляют на добычу мелочи на которую можно купить фунфурик и этим утолить тягу к спиртовому наркотику. Большинство бомжей это бывшие зыки и алкаши которым власть отказала в лечение и адаптации к нормальной жизни хотя сейчас эта категория пополняется бывшими детдомовцами и беспризорными детьми на которых паразитирует уголовники используя их для воровства и жульничества. Поэтому данная проблема очень серьезная и их перепись нужна,но если не будет действий властей по реабилитации бездомных и лечению в ЛТП она будет скоротечной пиар-акцией. Особое внимание нужно обратить к беспризорным детям так как их ряды пополняются очень быстро включая число совершаемые ими преступлений.

  4. 08.07.2021, 14:57
    Гость: Проходя

    Камня на камне не оставит Голикова от убогих. Если до нее как то живут людишки, после "выжженное"поле. Спаси , Господи.

  5. 08.07.2021, 14:43
    Гость: Русь к топору!

    Т.е. не страну изменить так, что бы бездомных не было, а "помощь" им оказать. Какое лицемерие. в СССР бездомных не было.

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