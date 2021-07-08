Путин передал главе Генпрокуратуры право представлять Россию в ЕСПЧ
Представлять Россию в Европейском суде при правам человека вместо уполномоченного по правам человека при ЕСПЧ будет начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РБК.
Таким образом, функции уполномоченного от России при ЕСПЧ переходят к Михаилу Виноградову, который возглавил международное управление Генпрокуратуры в 2021 году. До этого назначения он работал в аппарате президента на посту заместителя начальника управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.
Ранее представительством России при ЕСПЧ занимался Минюст, в ведении которого находился аппарат уполномоченного представителя.
Напомним, еще в марте генпрокурор Игорь Краснов просил президента о передаче функций. Сочетание полномочий прокурора и представителя интересов России в ЕСПЧ «позволит вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалобы против России, а по необходимости и примириться с ним», резюмировал тогда генпрокурор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
обутсман может только громко орать права нарушены а прокурор и меры принять
А надо бы Петрова и Башарова назначить.
Я думал мы уже вышли из оккупационного режима.ЕС, ПАСЕ, СПС, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВШЭ, Сколково.......
МВД Грузии провело операцию против «воров в законе» в Тбилиси и еще в 10 городах страны, арестовав 25 криминальных авторитетов, заявил официальный представитель ведомства Мамука Челидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Платите Шура ,платите и вы получите ушат грязи. Кстати из недвнего прошлого. Сколько было положительных решени по ЛДНР, по нашим похищеным гражданам переданным в США ?Совсем недавно туда оброщалась Армения, её культурно послали, но мы же не Армения
Все либералы, все воры-прихватизаторы и жулье всех мастей с ужасом думают о дне, когда Путин перестанет быть гарантом этой блатной системы. А вдруг на смену нынешнему президенту придёт пророссийский и порядочный человек. Это им страшно!