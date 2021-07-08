Путин передал главе Генпрокуратуры право представлять Россию в ЕСПЧ

18:58 8.07.2021

Представлять Россию в Европейском суде при правам человека вместо уполномоченного по правам человека при ЕСПЧ будет начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РБК.

Таким образом, функции уполномоченного от России при ЕСПЧ переходят к Михаилу Виноградову, который возглавил международное управление Генпрокуратуры в 2021 году. До этого назначения он работал в аппарате президента на посту заместителя начальника управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Ранее представительством России при ЕСПЧ занимался Минюст, в ведении которого находился аппарат уполномоченного представителя.

Напомним, еще в марте генпрокурор Игорь Краснов просил президента о передаче функций. Сочетание полномочий прокурора и представителя интересов России в ЕСПЧ «позволит вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалобы против России, а по необходимости и примириться с ним», резюмировал тогда генпрокурор.