Песков объяснил переговоры с запрещенным в России «Талибаном»

17:24 9.07.2021

Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, президент Владимир Путин в курсе таких контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», — цитирует Пескова РБК.

Ответить на вопрос журналистов, признает ли Москва талибов законным правительством, если их представители сумеют получить контроль над всей страной, Песков отказался.

«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, не считаю возможным отвечать на этот вопрос», — сказал он.

Четверо представителей запрещенной в России организации прилетели из Катара на переговоры с российскими дипломатами 8 июля. Они заверили российских дипломатов, что не планируют нападать на центральноазиатские государства и на находящиеся в стране диппредставительства, а также пообещали бороться с наркотрафиком.

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в Афганистане обострилась после вывода оттуда войск США.

Сегодня стало известно, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» атаковали один из районов Кандагара — второго по численности населения города Афганистана, талибы захватили в городе два аванпоста, сообщает РБК.

В местной полиции сообщили, что для подавления боевиков в Кандагар прибыли дополнительные силы.