Песков объяснил переговоры с запрещенным в России «Талибаном»

© KM.RU, Стоп-кадр видео

Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, президент Владимир Путин в курсе таких контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», — цитирует Пескова РБК.

Ответить на вопрос журналистов, признает ли Москва талибов законным правительством, если их представители сумеют получить контроль над всей страной, Песков отказался.

«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, не считаю возможным отвечать на этот вопрос», — сказал он.

Четверо представителей запрещенной в России организации прилетели из Катара на переговоры с российскими дипломатами 8 июля. Они заверили российских дипломатов, что не планируют нападать на центральноазиатские государства и на находящиеся в стране диппредставительства, а также пообещали бороться с наркотрафиком.

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в Афганистане обострилась после вывода оттуда войск США. 

Сегодня стало известно, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан»  атаковали один из районов Кандагара — второго по численности населения города Афганистана, талибы захватили в городе два аванпоста, сообщает РБК.

В местной полиции сообщили, что для подавления боевиков в Кандагар прибыли дополнительные силы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2021, 03:23
    Гость: Беглый

    Господин Песков и его друг плешивый заигрались , они поддержат Талибан , а мы останемся без пенсий и будем трудится за связку бананов и кило морковки

  2. 10.07.2021, 01:57
    Гость: Уважаю

    Ваш комментарий просто блеск. Нынешних властных соплежуев раскрывает полностью. Безпринципность, глупость, убогогость понимания как устроен мир - визтная карточка нынешней российсеой власти. Прос..ать Украину, гнобить своё население, казалось бы куда хуже. Ничему за два десятка лет сидения ИМЕННО СИДЕНИЯ у руля не научиться, это надо быть просто уникумом в тупости. Но заразы изворотливые и лживые цепляются за власть мёртвой хваткой.

  3. 09.07.2021, 23:32
    Гость: Лавродар

    Господа , обещания данные господину экс-Трампу , то бишь белобрысому фашисту- сионисту, а ныне Президенту США надо исполнять, и превратить север Авшанистана в лаврушку , пока эти кроты не накопали подземных ходов на территории бывшего Союза вплоть до Москвы...а они уже успешно копают.

  4. 09.07.2021, 23:25
    Гость: Криптовалют

    Договоры о курсе доллара? Насмешили. Много криптовалюты у МИД ...как его ? забыл , ах да , такой чёрненький и любящий вчерашние щи...Ну , как его...?

  5. 09.07.2021, 23:16
    Гость: Не...

    С кем? Договоры? А зачем тогда тысячи сверхточных крылатых ракет? Для чего они? Защищать демократический сталинизм? ...

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Марат Шакирзянович Хуснуллин
Месть Марата Хуснуллина
Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу
Владимир Путин
Путин подписал 135 законов за два дня
Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу
Избранное
«Я давно живу на свете и могу свидетельствовать: раньше такого не было. Да, всегда была зависть – чувство вечное и универсальное, но так чтобы полыхать ненавистью – нет, не было»
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
Литва взялась продавать России «советскую оккупацию»
Плейлист Венкова «Стокгольмский синдром»
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
Родительский контроль за питанием в действии: столовые московских школ открыты для пап и мам учащихся
Оставление Москвы в сентябре 1812 года. Ошибка или необходимость?
На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову
Воспитание собак