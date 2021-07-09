Песков объяснил переговоры с запрещенным в России «Талибаном»
Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, президент Владимир Путин в курсе таких контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», — цитирует Пескова РБК.
Ответить на вопрос журналистов, признает ли Москва талибов законным правительством, если их представители сумеют получить контроль над всей страной, Песков отказался.
«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, не считаю возможным отвечать на этот вопрос», — сказал он.
Четверо представителей запрещенной в России организации прилетели из Катара на переговоры с российскими дипломатами 8 июля. Они заверили российских дипломатов, что не планируют нападать на центральноазиатские государства и на находящиеся в стране диппредставительства, а также пообещали бороться с наркотрафиком.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в Афганистане обострилась после вывода оттуда войск США.
Сегодня стало известно, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» атаковали один из районов Кандагара — второго по численности населения города Афганистана, талибы захватили в городе два аванпоста, сообщает РБК.
В местной полиции сообщили, что для подавления боевиков в Кандагар прибыли дополнительные силы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Господин Песков и его друг плешивый заигрались , они поддержат Талибан , а мы останемся без пенсий и будем трудится за связку бананов и кило морковки
Ваш комментарий просто блеск. Нынешних властных соплежуев раскрывает полностью. Безпринципность, глупость, убогогость понимания как устроен мир - визтная карточка нынешней российсеой власти. Прос..ать Украину, гнобить своё население, казалось бы куда хуже. Ничему за два десятка лет сидения ИМЕННО СИДЕНИЯ у руля не научиться, это надо быть просто уникумом в тупости. Но заразы изворотливые и лживые цепляются за власть мёртвой хваткой.
Господа , обещания данные господину экс-Трампу , то бишь белобрысому фашисту- сионисту, а ныне Президенту США надо исполнять, и превратить север Авшанистана в лаврушку , пока эти кроты не накопали подземных ходов на территории бывшего Союза вплоть до Москвы...а они уже успешно копают.
Договоры о курсе доллара? Насмешили. Много криптовалюты у МИД ...как его ? забыл , ах да , такой чёрненький и любящий вчерашние щи...Ну , как его...?
С кем? Договоры? А зачем тогда тысячи сверхточных крылатых ракет? Для чего они? Защищать демократический сталинизм? ...