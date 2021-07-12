На Камчатке реанимируют советский проект по водороду

Компания гендиректора «Полюса» Павла Грачева «Н2 Чистая энергетика» подписала соглашение с Корпорацией развития Камчатского края о разработке проекта Пенжинской приливной электростанции (ПЭС) в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря.

По планам проекта, Пенжинская ПЭС (особый вид гидроэлектростанций, использующий энергию приливов) должна стать одним из крупнейших источников для производства водорода в мире, сообщает РБК.

В 1970-е годы стоимость данного проекта оценивалась более чем в $200 млрд, а установленная мощность ПЭС - до 100 ГВт (около 40% общей установленной мощности электростанций единой энергосистемы России).

Строительство ПЭС в прошлом оценивал институт «Гидропроект», заключивший, что в Пенжинской губе могут быть построены две крупные приливные электростанции. Стоимость Пенжинской ПЭС-1 (Северный створ) должна была составить $60 млрд, а ПЭС-2 (Южный створ) - $200 млрд. Для реализации проекта предполагалось создать международный консорциум.

По словам представителя Алексея Каплуна, необходимый объем инвестиций, а также источники финансирования будут уточнены по итогам разработки предварительного технико-экономического обоснования проекта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 00:01
    Гость: ABCD

    200 миллиардов баксов? за такие деньги можно на Марсе гостиницу построить кроме какой нибудь протонной электростанции.

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