На Камчатке реанимируют советский проект по водороду

21:15 12.07.2021

Компания гендиректора «Полюса» Павла Грачева «Н2 Чистая энергетика» подписала соглашение с Корпорацией развития Камчатского края о разработке проекта Пенжинской приливной электростанции (ПЭС) в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря.

По планам проекта, Пенжинская ПЭС (особый вид гидроэлектростанций, использующий энергию приливов) должна стать одним из крупнейших источников для производства водорода в мире, сообщает РБК.

В 1970-е годы стоимость данного проекта оценивалась более чем в $200 млрд, а установленная мощность ПЭС - до 100 ГВт (около 40% общей установленной мощности электростанций единой энергосистемы России).

Строительство ПЭС в прошлом оценивал институт «Гидропроект», заключивший, что в Пенжинской губе могут быть построены две крупные приливные электростанции. Стоимость Пенжинской ПЭС-1 (Северный створ) должна была составить $60 млрд, а ПЭС-2 (Южный створ) - $200 млрд. Для реализации проекта предполагалось создать международный консорциум.

По словам представителя Алексея Каплуна, необходимый объем инвестиций, а также источники финансирования будут уточнены по итогам разработки предварительного технико-экономического обоснования проекта.