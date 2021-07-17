СК назвал причину аварийной посадки Ан-28 под Томском

СК подтвердил версию пилотов Ан-28 о причинах жесткой посадки: у самолета, совершившего накануне аварийную посадку в Томской области, спустя 10 минут после вылета отказали оба двигателя.

«Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета», — цитирует сообщение Следственного комитета РБК.

В СК отметили, что командир воздушного судна при неработающих двигателях спланировал на площадку в 70 км от города Кедровый, самолет осуществил жесткую посадку, в ходе которой перевернулся. Экипаж эвакуировал пассажиров и запустил сигнальный маяк.

На борту самолета находились 17 человек, включая трех членов экипажа. Два человека, включая командира Ан-28, были госпитализированы, остальные отделались ссадинами и ушибами.

Ан-28 летел из города Кедровый в Томск 16 июля. После вылета пропал с радаров, спутниковая поисково-спасательная система засекла срабатывание аварийного маяка. Позже спасатели обнаружили самолет в тайге.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2021, 21:09
    Гость: о как!

    Пилот,прежде чем о чем-то рассуждать и выступать с предложениями нужно хотя бы знать высоту полета,аэродинамическое качество и фактический ветер,потерю высоты за разворот.Далее по известной формуле считаешь дотянешь или нет.

  2. 17.07.2021, 19:01
    Гость: тд

    Дык самолёт советский-социалистический ,видимо 40 км планировать не способен...вот если бы буржуйский,натовский Боинг то ,... интересно,почему невидимая рука рынка,сама собой в сотнях капиталистических стран не делает изобильно прекрасные самолёты у частных эффективных предпринимателей ,в свободной конкуренции- все дешевле и лучше для потребителей?

  4. 17.07.2021, 17:28
    Гость: Пилот

    СК ничего не прояснил был отказ обоих двигателей это же и пилоты рассказали. А причина почему они отказали и сразу оба не названа, закончилось топливо или электропитание, встречей с птичками или летающими медведями явно не отделаются. Что мы знаем отказ произошел через 10 мин после вылета, крейсерская скорость Ан-28 300км/ч делим на 10 мин получаем 50 км. На счет мастерства и геройства, значит он был в 50 км от аэропорта а возможно ближе он же набирал высоту, почему не выполнили сразу разворот и не вернулись? Вместо этого пробовали запускать моторы два раза только потеряли время. Могли бы сесть нормально на полосу а не в тайгу и не перевернуться или хотя бы вблизи аэропорта если бы не дотянули. Спаслись просто чудом что после переворота остались все живы.

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