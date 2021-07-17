СК назвал причину аварийной посадки Ан-28 под Томском
СК подтвердил версию пилотов Ан-28 о причинах жесткой посадки: у самолета, совершившего накануне аварийную посадку в Томской области, спустя 10 минут после вылета отказали оба двигателя.
«Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета», — цитирует сообщение Следственного комитета РБК.
В СК отметили, что командир воздушного судна при неработающих двигателях спланировал на площадку в 70 км от города Кедровый, самолет осуществил жесткую посадку, в ходе которой перевернулся. Экипаж эвакуировал пассажиров и запустил сигнальный маяк.
На борту самолета находились 17 человек, включая трех членов экипажа. Два человека, включая командира Ан-28, были госпитализированы, остальные отделались ссадинами и ушибами.
Ан-28 летел из города Кедровый в Томск 16 июля. После вылета пропал с радаров, спутниковая поисково-спасательная система засекла срабатывание аварийного маяка. Позже спасатели обнаружили самолет в тайге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пилот,прежде чем о чем-то рассуждать и выступать с предложениями нужно хотя бы знать высоту полета,аэродинамическое качество и фактический ветер,потерю высоты за разворот.Далее по известной формуле считаешь дотянешь или нет.
Дык самолёт советский-социалистический ,видимо 40 км планировать не способен...вот если бы буржуйский,натовский Боинг то ,... интересно,почему невидимая рука рынка,сама собой в сотнях капиталистических стран не делает изобильно прекрасные самолёты у частных эффективных предпринимателей ,в свободной конкуренции- все дешевле и лучше для потребителей?
Чем заправили и заправили ли?
СК ничего не прояснил был отказ обоих двигателей это же и пилоты рассказали. А причина почему они отказали и сразу оба не названа, закончилось топливо или электропитание, встречей с птичками или летающими медведями явно не отделаются. Что мы знаем отказ произошел через 10 мин после вылета, крейсерская скорость Ан-28 300км/ч делим на 10 мин получаем 50 км. На счет мастерства и геройства, значит он был в 50 км от аэропорта а возможно ближе он же набирал высоту, почему не выполнили сразу разворот и не вернулись? Вместо этого пробовали запускать моторы два раза только потеряли время. Могли бы сесть нормально на полосу а не в тайгу и не перевернуться или хотя бы вблизи аэропорта если бы не дотянули. Спаслись просто чудом что после переворота остались все живы.
Ну тогда извиняйте, тогда понятно почему он сел на крышу!