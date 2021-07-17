СК назвал причину аварийной посадки Ан-28 под Томском

13:30 17.07.2021

СК подтвердил версию пилотов Ан-28 о причинах жесткой посадки: у самолета, совершившего накануне аварийную посадку в Томской области, спустя 10 минут после вылета отказали оба двигателя.

«Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета», — цитирует сообщение Следственного комитета РБК.

В СК отметили, что командир воздушного судна при неработающих двигателях спланировал на площадку в 70 км от города Кедровый, самолет осуществил жесткую посадку, в ходе которой перевернулся. Экипаж эвакуировал пассажиров и запустил сигнальный маяк.

На борту самолета находились 17 человек, включая трех членов экипажа. Два человека, включая командира Ан-28, были госпитализированы, остальные отделались ссадинами и ушибами.

Ан-28 летел из города Кедровый в Томск 16 июля. После вылета пропал с радаров, спутниковая поисково-спасательная система засекла срабатывание аварийного маяка. Позже спасатели обнаружили самолет в тайге.