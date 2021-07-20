Как правильно выбрать медицинский центр?

20:14 20.07.2021

Качественные медицинские услуги найти достаточно тяжело, ведь существует огромное количество частных клиник, где работают не высококвалифированные врачи.

Ищете хороший медицинский центр в Ростове-на-Дону? Тогда эта статья для Вас, ведь сейчас мы поговорим про то, каким должен быть качественный медцентр.

Как выбрать медицинский центр?

Существует ряд параметров, на которые стоит обращать внимание при выборе клиники. Рассмотрим основные на примере медицинского центра «Юнона»:

1. Наличие лицензии Минздрава. Чтобы осуществлять медицинскую деятельность, любое медучреждение должно лицензироваться. Каждый пациент клиники вправе потребовать показать лицензию на осуществление мед.деятельности в определенном медцентре.

2. При выборе клиники стоит смотреть на сроки существования организации. Естественно, вызывают больше доверия те медцентры, оказывающие медицинские услуги более трех-пяти лет. Например, центр доказательной медицины «Юнона» вот уже семнадцать лет ведет успешную деятельность, что, несомненно, внушает огромное доверие со стороны потенциальных пациентов.

3. Количество предоставляемых услуг. Как говорится, важно не количество, а качество, но гораздо приятнее, когда в медицинском центре помимо высококвалифированных врачей существует ряд диагностического оборудования (УЗИ,МРТ и так далее) или, например, лаборатория, с помощью которой можно проводить более точную диагностику некоторых болезней.. Это позволяет пациентам за один раз осуществить комплексное обследование организма, не прибегая к обращению в другие медицинские клиники и к другим докторам.

4. Местоположение – это тот критерий, который никак не влияет на качество услуг. Не имеет значения расстояние медицинского центра от центра города, также неважно, находится ли он на окраине – необходимо смотреть на отзывы о клинике и анализировать информацию о лечащих врачах, смотреть на их опыт работы и медицинские достижения.

5. Что касается цены, дорого – это не всегда значит качественно. Если стоимость приема имеет обоснования (наличие современного оборудования, компетентных специалистов и так далее), то не нужно экономить, это же здоровье.

