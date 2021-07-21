Устроившего стрельбу в казанской гимназии признали невменяемым

12:49 21.07.2021

Ильназ Галявиев, который 11 мая расстрелял девять человек в школе № 175 города Казани, был невменяемым во время совершения преступления. К такому выводу, как пишет газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), пришли специалисты в результате судебно-психиатрической экспертизы.

Экспертизу проводил государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Другие подробности в ОНК не привели.

Утром 11 мая Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 году. Там молодой человек открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. У Галявиева были разрешение на владение оружием, законно купленное ружье и боеприпасы. Вскоре злоумышленника задержали.

12 мая СК РФ сообщил о наличии у Галявиева диагноза, свидетельствующего о заболевании головного мозга. По информации Следственного комитета, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.