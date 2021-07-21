Устроившего стрельбу в казанской гимназии признали невменяемым

Ильназ Галявиев, который 11 мая расстрелял девять человек в школе № 175 города Казани, был невменяемым во время совершения преступления. К такому выводу, как пишет газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), пришли специалисты в результате судебно-психиатрической экспертизы.

Экспертизу проводил государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Другие подробности в ОНК не привели.

Утром 11 мая Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 году. Там молодой человек открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. У Галявиева были разрешение на владение оружием, законно купленное ружье и боеприпасы. Вскоре злоумышленника задержали.

12 мая СК РФ сообщил о наличии у Галявиева диагноза, свидетельствующего о заболевании головного мозга. По информации Следственного комитета, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2021, 19:23
    Гость: stalker

    "...именно Для Пресечения Беспредела в отношении Конкретного Человека - существует судебная власть". Вот как эта судебная власть работает (не в далеком советском прошлом, а именно сейчас) мы и видим. Завтра этот отморозок снова выйдет со стволом (не важно где он его найдет) на улицу и опять прольется кровь. Вот это и есть беспредел в отношении конкретного человека, когда судебная власть не гарантирует ему безопасности. И тут как раз возникает необходимость и потребность в справедливости. По максимуму. А ее наше государство гарантировать не может. Делайте вывод. Спасение утопающих это дело рук самих утопающих.

  2. 21.07.2021, 15:56
    Гость: вменяемый невменяемый

    Этот учился в гимназии,получил справку для покупки ружья,а пошел убивать уже невменяемым.
    Подержат его немного в психлечебнице,выпустят социально опасного дурака,а потом ему снова можно убивать.
    Власти наверно хотят дождаться самосуда от пострадавших в трагедии.

  3. 21.07.2021, 15:43
    Гость: Когда оружье покупал,

    Убийца шизой не страдал,
    Но быть не может обвиняемым,
    Поскольку стал вдруг "невменяемым"!?

  4. 21.07.2021, 15:35
    Гость: Тихон Алексеевич

    В нашей местности, не так давно один дяденька племянника съел, подлечили и выпустили. Квартиру даже предоставили так как его дом снесли в то время когда он проходил лечение

  5. 21.07.2021, 15:03
    Гость: Алевтина

    Каково родителям погибших слышать про вывод специалистов о "невменяемости" убийцы? Как будто второй раз их детей убили... Да,их уже не вернуть,но вдвойне больно,когда убийцу даже не накажут...

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