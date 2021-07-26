Первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде стала 13-летняя японка

Тринадцатилетняя японская спортсменка Момидзи Нисия стала первой в истории обладательницей золотой медали в олимпийских соревнованиях по скейтбордингу.

Скейтбординг официально вошел в перечень олимпийских видов спорта в 2016 году. Золотая медалистка стала победительницей ОИ-2020 в возрасте 13 лет 330 дней, став второй среди самых молодых триумфаторов Олимпиад. 

Самой молодой олимпийской чемпионкой является американка Марджори Гестринг, выигравшая соревнования по прыжкам с трамплина в воду в возрасте 13 лет 268 дней на Олимпиаде в Берлине в 1936 году. 

Бронзу в скейтбординге получила 16-летняя японка Фуна Накаями.

Днем ранее были разыграны комплекты наград в скейтбординге среди мужчин. Первым в истории олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал японец Юто Хоригомэ. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.07.2021, 16:06
    Гость: Иван Иваныч

    Сегодня у нас пара золотых медалей. Командная мужская гимнастика и тхэквондо.
    Предлагаю новый флаг сборной России на этих ОИ : "карман в котором дуля"
    Дуля всем этим выродкам, дискриминирующим нашу сборную.

  3. 26.07.2021, 15:30
    Гость: Иван Иваныч

    Эхх жаль на рапирах, американка, которую на всех турнирам наши пороли в одни ворота, вдруг резко стала непобедимой. И эти люди будут что-то гавкать про допинг.
    В итоге серебро и бронза, вместо золота и серебра, и дорожка из таблеток, усыпанная американкой.

  4. 26.07.2021, 15:24
    Гость: Иван Иваныч

    Опта! Дожились. На ОИ, где вплюхали в девиз кубертэна лишнее идиотское слово, где переодетые мужики официально выступают за женщин, где конкурентам по спорту запретили упоминать слово Россия( а откуда команда ROC, с марса что ли), разыгрывают медаль по скейтборду. Все логично. И если не введут корриду, будет дискриминация отдельных групп людей и быков, и слово "вместе" из лозунга надо убирать.

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