Первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде стала 13-летняя японка
Тринадцатилетняя японская спортсменка Момидзи Нисия стала первой в истории обладательницей золотой медали в олимпийских соревнованиях по скейтбордингу.
Скейтбординг официально вошел в перечень олимпийских видов спорта в 2016 году. Золотая медалистка стала победительницей ОИ-2020 в возрасте 13 лет 330 дней, став второй среди самых молодых триумфаторов Олимпиад.
Самой молодой олимпийской чемпионкой является американка Марджори Гестринг, выигравшая соревнования по прыжкам с трамплина в воду в возрасте 13 лет 268 дней на Олимпиаде в Берлине в 1936 году.
Бронзу в скейтбординге получила 16-летняя японка Фуна Накаями.
Днем ранее были разыграны комплекты наград в скейтбординге среди мужчин. Первым в истории олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал японец Юто Хоригомэ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сегодня у нас пара золотых медалей. Командная мужская гимнастика и тхэквондо.
Предлагаю новый флаг сборной России на этих ОИ : "карман в котором дуля"
Дуля всем этим выродкам, дискриминирующим нашу сборную.
С рапирами я не понял. Но, ждём командные
Эхх жаль на рапирах, американка, которую на всех турнирам наши пороли в одни ворота, вдруг резко стала непобедимой. И эти люди будут что-то гавкать про допинг.
В итоге серебро и бронза, вместо золота и серебра, и дорожка из таблеток, усыпанная американкой.
Опта! Дожились. На ОИ, где вплюхали в девиз кубертэна лишнее идиотское слово, где переодетые мужики официально выступают за женщин, где конкурентам по спорту запретили упоминать слово Россия( а откуда команда ROC, с марса что ли), разыгрывают медаль по скейтборду. Все логично. И если не введут корриду, будет дискриминация отдельных групп людей и быков, и слово "вместе" из лозунга надо убирать.
Но золото наше!!!