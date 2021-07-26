Первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде стала 13-летняя японка

14:05 26.07.2021

Тринадцатилетняя японская спортсменка Момидзи Нисия стала первой в истории обладательницей золотой медали в олимпийских соревнованиях по скейтбордингу.

Скейтбординг официально вошел в перечень олимпийских видов спорта в 2016 году. Золотая медалистка стала победительницей ОИ-2020 в возрасте 13 лет 330 дней, став второй среди самых молодых триумфаторов Олимпиад.

Самой молодой олимпийской чемпионкой является американка Марджори Гестринг, выигравшая соревнования по прыжкам с трамплина в воду в возрасте 13 лет 268 дней на Олимпиаде в Берлине в 1936 году.

Бронзу в скейтбординге получила 16-летняя японка Фуна Накаями.

Днем ранее были разыграны комплекты наград в скейтбординге среди мужчин. Первым в истории олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал японец Юто Хоригомэ.