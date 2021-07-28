Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю
Президент РФ Владимир Путин 28 июля по видеосвязи разрешил запустить железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. Видеотрансляцию мероприятия выложил ТАСС.
«Разрешаю», — сказал российский лидер в ответ на просьбу дать команду на движение по тоннелю. В торжественной церемонии участвовали рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний УСК "Мост", которые занимались строительством объекта.
Глава государства отметил, что пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) существенно возрастет с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля. Это, по словам Владимира Путина, предоставит новые возможности для бизнеса и для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне, а также повлияет на реализацию транзитного потенциала страны.
Построенный тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое главное : Путин запустил ................. .( Желающие могут продолжить.)
Виктор решил ник поменять.
ВиктОр, всё идёт по плану.
Красота! Пойдёт двухколейка и увеличатся грузоперевозки. При Путине несколько проектов, которые не удалось сделать в СССР. Это Крымский мост, это перевод с узкоколейки на нормальный путь жд Сахалина. Это максимальное в нашем государстве количество новых мостов. И это не считая такую мелочь, как второй путь БАМа.
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские…
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда…
Всё претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою.
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век…
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!