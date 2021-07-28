Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Фото с сайта facebook.com

Президент РФ Владимир Путин 28 июля по видеосвязи разрешил запустить железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. Видеотрансляцию мероприятия выложил ТАСС.

«Разрешаю», — сказал российский лидер в ответ на просьбу дать команду на движение по тоннелю. В торжественной церемонии участвовали рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний УСК "Мост", которые занимались строительством объекта.

Глава государства отметил, что пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) существенно возрастет с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля. Это, по словам Владимира Путина, предоставит новые возможности для бизнеса и для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне, а также повлияет на реализацию транзитного потенциала страны.

Построенный тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 28.07.2021, 18:00
    Гость: Иван Иваныч

    Красота! Пойдёт двухколейка и увеличатся грузоперевозки. При Путине несколько проектов, которые не удалось сделать в СССР. Это Крымский мост, это перевод с узкоколейки на нормальный путь жд Сахалина. Это максимальное в нашем государстве количество новых мостов. И это не считая такую мелочь, как второй путь БАМа.

  5. 28.07.2021, 16:59
    Гость: Труд, труд, труд

    Прямо дороженька: насыпи узкие,
    Столбики, рельсы, мосты.
    А по бокам-то всё косточки русские…
    Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
    Грабили нас грамотеи-десятники,
    Секло начальство, давила нужда…
    Всё претерпели мы, божии ратники,
    Мирные дети труда!
    Стыдно робеть, закрываться перчаткою.
    Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
    Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
    Высокорослый, больной белорус:
    Губы бескровные, веки упавшие,
    Язвы на тощих руках,
    Вечно в воде по колено стоявшие
    Ноги опухли; колтун в волосах;
    Ямою грудь, что на заступ старательно
    Изо дня в день налегала весь век…
    Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
    Трудно свой хлеб добывал человек!

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