Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

14:57 28.07.2021

Президент РФ Владимир Путин 28 июля по видеосвязи разрешил запустить железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. Видеотрансляцию мероприятия выложил ТАСС.

«Разрешаю», — сказал российский лидер в ответ на просьбу дать команду на движение по тоннелю. В торжественной церемонии участвовали рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний УСК "Мост", которые занимались строительством объекта.

Глава государства отметил, что пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) существенно возрастет с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля. Это, по словам Владимира Путина, предоставит новые возможности для бизнеса и для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне, а также повлияет на реализацию транзитного потенциала страны.

Построенный тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.