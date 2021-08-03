Собянин рассказал о роли Москвы и «Единой России» в развитии России

13:51 3.08.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Единая Россия» - единственная сила, которая способна решать проблемы, не подменяя реальную повестку популизмом.

Также он считает, что это «команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее».

«И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать - ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, - такой нет», - цитирует слова мэра «Вечерняя Москва».

Также он отметил, что Москва должна стремительно двигаться вперед. По его словам, в конкурентном пространстве процессу развития «противопоказаны» даже небольшие темпы движения. «Конкурируем с другими городами мира, другими странами», - сказал мэр.

При этом Собянин заявил, что вокруг жителей должна быть создана среда, которая даст им ощущение того, что их город - самый «крутой в мире», безопасный, экологичный и спокойный. Это позволит, по мнению Собянина, избежать эмиграции талантливых людей.