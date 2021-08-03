Собянин рассказал о роли Москвы и «Единой России» в развитии России

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Единая Россия» - единственная сила, которая способна решать проблемы, не подменяя реальную повестку популизмом.

Также он считает, что это «команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее».

«И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать - ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, - такой нет», - цитирует слова мэра «Вечерняя Москва».

Также он отметил, что Москва должна стремительно двигаться вперед. По его словам, в конкурентном пространстве процессу развития «противопоказаны» даже небольшие темпы движения. «Конкурируем с другими городами мира, другими странами», - сказал мэр.

При этом Собянин заявил, что вокруг жителей должна быть создана среда, которая даст им ощущение того, что их город - самый «крутой в мире», безопасный, экологичный и спокойный. Это позволит, по мнению Собянина, избежать эмиграции талантливых людей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.08.2021, 18:58
    Гость: Это ж какую из проблем

    ЕР за 20 лет "решила"?
    Наоборот, на горе всем
    Не уйму ль новых наплодила,
    Туфтою про "ковидный" миф
    Страну в концлагерь превратив?

  4. 03.08.2021, 18:51
    Гость: Понятно стало мне и всем

    кто виноват в нищете - Москва, лично Собянин и едросы.
    Только смущают "внешние угрозы". От кого и по какому поводу? По поводу Северного потока? Так это коммерческий проект отдельных лиц, которые воюют за рынки сбыта своего достояния, которое когда-то было общенародным.

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