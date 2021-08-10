Из паспортов россиян уберут штамп о прописке

16:41 10.08.2021

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что МВД РФ намерено отказаться от обязательного проставления штампов о регистрации по месту жительства в паспорте.

На первом этапе (в 2022 году) штамп о регистрации по месту жительства уберут из паспортов несовершеннолетних. В дальнейшем он исчезнет и из паспортов остальных граждан.

«Дальнейшая цифровая трансформация социально-значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов (обязательных в настоящее время - прим.ред.) в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, регистрацию по месту жительства, на первом этапе для несовершеннолетних, мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года», - цитирует «Интерфакс» слова Казаковой.

В настоящее время обязательными для проставления в паспорте остаются отметки о постановке на воинский учет и прописке.