Из паспортов россиян уберут штамп о прописке
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что МВД РФ намерено отказаться от обязательного проставления штампов о регистрации по месту жительства в паспорте.
На первом этапе (в 2022 году) штамп о регистрации по месту жительства уберут из паспортов несовершеннолетних. В дальнейшем он исчезнет и из паспортов остальных граждан.
«Дальнейшая цифровая трансформация социально-значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов (обязательных в настоящее время - прим.ред.) в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, регистрацию по месту жительства, на первом этапе для несовершеннолетних, мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года», - цитирует «Интерфакс» слова Казаковой.
В настоящее время обязательными для проставления в паспорте остаются отметки о постановке на воинский учет и прописке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
написан..
Власть медленно но планомерно забирает у нас страну, делая её своей не просто собственностью, а вещью. Они уже себя ведут так же, в 90-х страну приватизировали в этапе собственности бывшего СССР, потом второй этап, медленно но планомерно они приватизировали уже Россию (старая но показательная история о том, кто в Англии, на сайте регистраций иностранных частных фирм обнаружилась "корпорация Россия" с генеральным директором Медведевым)третий этап- приватизация народа. Это и есть "цифровая экономика" с присвоенными навсегда номерками, потом ЧИПы. Собственник на стадо рабов (божьих) по всей видимости тоже готов, на торгах будут нас продавать.
Не так давно в СМИ проскочило, что в РФ власть проводила тайные следования о внедрения нейро ЧИПов в мозги людям. Власть тут же крестилась от этого, дескать это нереально и исследования прекращены. И тут новая статья, в которой написано, что "майкрософт" добился успехов в нейрочипах, и там считают, что главная задача- управлять сознанием людей внедряя им ЧИП в голову-- достижима. То есть власть в РФ опять врёт.
Когда они отработают эту технологию, тогда мы увидим "небо в алмазах".
Вся история геноцидов народов в истории Земли будет казаться невинными шутками, по сравнению с тем, что собираются устроить "цифровизаторы", которые провалили "демократизацию" с ходу приступив к "приватизации" всего, что можно было украсть.
Только сейчас у многих стало доходить до мозгов- весь масштаб лжи Ельцинской своры и их наследников и приемников.
Слишком однобокая мысль у МИД, если дойдёт конечно до такого ( материал статьи).., так как в США например - Каждые 5 лет, при замене водительских прав, Полиция проверяет - точно ли указана информация в водительских правах ( это Основной документ внутри страны), и ни о каких «новшествах» и не задумываются, так как полиция и..- должны знать конкретно где искать ( в случае чего!?) данного человека..( со всеми вытекающими..).
Что же мы видим в этой сенсационной затее ?
На мой взгляд - тупость, с желанием гастарбайтеров и.., за ( наверное) определенную плату - облегчить себе жизнь!
Остальное - не в счёт! Остальное - мелочи!
А уж в США цифровые технологии намного более развиты чем в России, но Никто (!!!) не приходит к таким решениям, предложениям, как озвучены в статье.., Никто!
Что, опять мы самые умные!? Вновь рванули с чемоданами впереди паровоза!?
- На мой взгляд - это либо «утка» , либо планы на 22 век!
Всем Удачи и не болеть!
Идет подготовка к уничтожению России и русского народа. Вы же знаете, что свидетельство о собственности на бумажном носителе давно Медведев отменил. По сути отменил институт собственности. Теперь вот и до нас непосредственно добрались. Отметку о регистрации убирают из паспорта. Но сам паспорт оставляют. Потом все получат по пластиковой карте. По факту нас окончательно лишают Родины. Не исключаю, что скоро отменят свидетельство о рождении, свидетельство о смерти и т.д. Паразиты заметают следы своей деятельности.
Как я помню еще со студенческих лет, тогда еще не было ПК, каждый компьютер должен был иметь три диска, один рабочий и два резервных, как раз на такой случай. Правда многие забывают или ленятся делать копии ежедневно, или вообще хотя бы раз в жизни, надеясь на авось, но, думаю, после первой потери данных все встанет на свои места. А может быть и служебные инструкции не дадут забыть. А насчет самого надежного носителя, так самый надежный, - глиняная или лучше каменная табличка,вон до сих пор археологи находят тексты, записанные на таких табличках тысячи лет тому назад.