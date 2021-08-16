Директора колледжа вызвали в СК из-за поста об Александре Невском
Директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергея Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета (СК) из-за поста в Facebook.
«Завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я, собственно, имел в виду, описывая деяния Александра Невского», — написал Чернышов на своей странице в соцсети.
Речь идет о посте, посвященном инициативе переименовать площадь Свердлова в Александра Невского, который директор колледжа опубликовал в июне. В этом посте он отметил, что «выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом», а образы обоих этих исторических деятелей — «плод фантазий пропагандистов советской эпохи». Ледовое побоище же, добавил директор, это «уникальный случай и, пожалуй, единственный эпизод, который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов».
Следствие проверяет пост Чернышова по ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России), пишет РБК.
«Оцениваю это как стукачество 30-х годов. Конечно, это несправедливо, у каждого своя справедливость. Но мне кажется, что такие вопросы об отдельных исторических личностях должны обсуждаться в академической среде, а не в следственном комитете, для меня это очевидно», — сказал Чернышов РБК.
В Facebook директор колледжа добавил, что в истории нет таких терминов, как «оскорбление», «неуважение» и «унижение». «И я, естественно, бесконечно далек от их применения», — отметил он.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», вводится административная и уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние совершается с использованием интернета, то срок тюремного заключения возрастает до пяти лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Укрогеродот,
Тевтонский пал при Грюнвальде.1410. Литва ,поляки,и русский отряд.
.
Невский попал в период истории,когда надо было быть дипломатом больше,чем воином.
Те,
Кто считают его коллаборантом,у тех нет извилин в черепе.
Вы просто тупые насекомые.
За год в России добывается
- 560 млн тонн нефти
- 738 млрд кбм газа
- 4 млн тонн алюминия
- 43 млн карат алмазов
- 25 тонн платины
- 996 тонн серебра
- 344 тонны золота
Однако Около 11% домов в отечественных городах не обеспечено водопроводом, горячей воды нет почти в 20% квартир, канализации - в 12%, центрального отопления - в 8%, а не газифицировано более 30% городского жилищного фонда. За 10 лет эти показатели практически не изменились, а общий износ коммунальных сетей достиг 70%.Народ нищает!
А вы ,блин,то русский язык высуните,то найдете вредителя из среды здравомыслящих людей,не причастных к деяниям нео-большевистских деструктивных элементов ,засевших в кремле,когда остальному народу пофиг мифический героизм Невского и сам народ в это время собирает на лечения тяжело больных детей смс-ками.А такие шкуры типа пердоленого патриота кобзона лечатся за границей за счет налогоплательщиков.
Напомните,пожалуйста,в каких Русских летописях отражено данное событие? Не считая Первую новгородскую,где этому посвящено только две строчки - о потерях супостатов.Кстати, академик Тихомиров, тоже подходил к этой проблеме с большой долей скепсиса.А вот Ваших словах сказывается большой опыт по вручению "волчьих билетов".
А по поводу "Коли с Уренгоя": где проверка СК, где орг.и административные выводы и т.д.? Но не в отношении парня, а тех, кто его "накачивал". Лично я ничего не слышал. Может опять сопли помешали?
очень хорошо. Наконец-то власть перестала жевать сопли и занялась очищением России от либерастической скверны.
Выгнать этого деятеля с поста директора с "волчьим билетом". Хорошо было бы еще с пристрастием проверить гимназию, где учился "Коля с Уренгоя" со товарищи, особенно преподавателей истории, всех их наладить пинком на выход из гимназии.
типичные еврейские мальчики внедрили:
-обрезанную звезду
-обрезанную пирамиду с бородатым фараоном
-обрезанную религию в виде научного М.-Л. Атеизма
-обрезанный СССР в виде Российской Федерации,цинично укравшей Победу у СССР.
-обрезанный интернационализм в виде "русского мира",несущего разрушения.
А теперь вновь реанимировали сборщика дани для ханства ,сделав его святым и неприкасаемым,в интересах кремлевского каганата.
Примечания.Эти еврейские мальчики в количестве 0,11 % от общего числа россиян владеют более половины капитала всей России. Короче -Обрезали россиян по самое не балуй .
Примечание 2.Создавая свой уютный "гусский миг", еврейские мальчики могут безжалостно грохнуть ледорубом и своего "мальчугана" ,путающегося у них под ногами.Представляете, ритуал обрезания ледорубом по мозгам зарвавшегося!