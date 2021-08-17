В Подмосковье разбился новый военный самолет

В Московской области опытный военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел аварию. Ил-112В разбился в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке.

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются», — цитирует РБК сообщение пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех».

Самолетом управлял Герой России Николай Куимов, в состав экипажа также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

По предварительным данным, выживших при падении самолета нет.

Среди версий крушения Ил-112в рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщает источник ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2021, 20:33
    Гость: Берлинский мальчик

    Единственный летающий образец....Предназначен для замены самолётов Ан-24 и Ан-26. Двигатели ТВ7-117СТ, разрабатывались с 2014 года специально для ИЛ.... По программе приоритетного проекта развития российской авиационной промышленности.
    Заменили...

  2. 17.08.2021, 20:28
    Гость: Логинов

    Оп-па, Алексей Рогозин опубликовал фото погибшего сегодня в Подмосковье экипажа самолёта Ил-112В.
    А не при тебе ли, Лёша и твоём папочке, этот проект раздеребанили, а когда настало время показывать, что же у вас получилось, вы слепили вундервафлю на скорую руку не соответствующую техзаданию и представляющую собой летающий гроб Lego – собранный из запчастей с других самолётов?
    Сейчас многие официальные лица в России начнут запевать свои скорбные трели, но на самом деле в гибели экипажа виноваты они. Ведь с их подачи дефективный самолёт отправили на выставку.

  3. 17.08.2021, 20:28
    Гость: В этом самолёте

    превышение по ТХД веса было более 2 тонн, двигатели сбоили с самого начала, но сказочному вождю плутократии не терпелось втереть очки народу перед выборами и этот сырой самолёт погнали на МАКС, откуда он летел и рухнул.
    Земля пухом и вечная память первопроходцам!

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