В Подмосковье разбился новый военный самолет

13:06 17.08.2021

В Московской области опытный военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел аварию. Ил-112В разбился в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке.

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются», — цитирует РБК сообщение пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех».

Самолетом управлял Герой России Николай Куимов, в состав экипажа также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

По предварительным данным, выживших при падении самолета нет.

Среди версий крушения Ил-112в рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщает источник ТАСС.