Центр им.Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта» COVID-19

В центре им.Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", модифицированый специально под штамм "дельта" COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы учреждения, академика РАН Александра Гинцбурга. 

По его словам, в институтских холодильниках уже есть новая конструкция вакцины, однако о степени ее эффективности говорить пока рано. 

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - подчеркнул Гинцбург.

Он отметил, что высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны именно с доминированием штамма "дельта". Инфекционный процесс при заражении этим вариантом протекает за 4-5 дней, тогда как имунной системе необходимо от 10 до 14 дней, чтобы запустить защитный процесс. 

"С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - рассказал Гинцбург.

Он также предположил появление новых мутаций коронавируса, но будут ли они опаснее или нет, сказать пока невозможно. 

Уровень смертности от COVID-19 в районе 800 человек в сутки держится со второй декады июля, несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца. Более 95% выявляемых заболеваний коронавирусом в России приходится на вариант "дельта", при этом в России уже секвенировано более 20 тысяч различных штаммов коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко 11 августа сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.08.2021, 17:35
    Гость: К

    обычному мячику с присосками пришпандорили ещё одну присоску и назвали "деьта". Через месяц-два приклеить ещё одну присоску и назовут "гамма" то т.д.! А фарма-мафия будет покупать и паокупать тв, газеты, блоггеров шобы они пугали челов......

  2. 19.08.2021, 12:13
    Гость: g

    сам Факт подобной "модификации" указывает на Аферу.
    нет никакой дельты/бельты и прочей ахинеи.
    если Нельзя Обнаружить простым наблюдением - это все сказки венского леса.
    напомню, НЕТ никакого ТЕСТА на "дельта" "вариант" - это высасывается из пальца как результат геномного секвенсирования, Якобы..
    из недр американской геномной "медицины" - по факту евгеники.

  3. 19.08.2021, 12:11
    Гость: этот странный "учоный" всё никак не угомонится?

    Оочень тёмная личность.Вы почитайте внимательно его биографию на разных ресурсах,про его семью,сопоставьте события,поинтересуйтесь,как он ,не имея ни грамма научного опыта,не защитив ни кандидатской,ни докторской,-сразу скакнул в "члены-корреспонденты",а чрез годик-другой,и "акадэмиком" стал.И,вот этого мутного дядьку(кстати,почвенника-бактериолога по образованию) нам всем подсовывают,как "светило вирусологии". Кому-то очень надо конкретно задурить нам головы всей этой сопливой мутью,подсовывая анестезиолога Проценку,который ни уха-ни рыла ни в вирусологии,ни в эпидемиологии,ни в инфекционных болезнях.Но,с каким апломбом этот туркмен (окончил Туркменский универ)вещает нам ,какие мы идиоты,что отказываемся от самоубийства ,с помощью всего лишь,какого-то укольчика,ну,не хотим становиться лабораторными крысами,вот и сидит пугает нас по-заученному.Обратите внимание,кого нам подсовывают в "консультанты".Это сплошь и рядом какие-то "экс",все бывшие,а чаще ,и просто далёкие от медицины и инфекционных болезней и эпид. процессов,люди.Забудьте эту братию,живите,как жили,эпидемии НЕТ,потому что за почти 2 года так и не преодолели 5%-ный барьер,и до сих пор так и не выделен сам вирус.Всё это -ГРАНДИОЗНАЯ,ПРЕСТУПНАЯ ЛОЖЬ.

  4. 19.08.2021, 11:46
    Гость: Не верю ни одному слову

    Этого проходимца, акадЭмика почвенных наук!

    НИ ОДНОМУ.
    Вчерась в вечерних новостях по России1 показывали как ...акцинируются женщины на сносях.Беременные кто не пончл. На 8 м месяце.
    Это ж какой сволочью надо быть чтобы запугивать население и принудительно колоть непроверенной субстанцией, да нахваливать ее. Лучшая в мире! Безопасная! Бесплатная!
    При том что 3- фаза исследований заканчивается в декабре 2022.
    Спрашивается, откуда они решили что их ф & акцина безопасная???
    А кто колет этой субстанцией беременных и собирается детей - гад в квадрате.

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