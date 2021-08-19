Центр им.Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта» COVID-19
В центре им.Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", модифицированый специально под штамм "дельта" COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы учреждения, академика РАН Александра Гинцбурга.
По его словам, в институтских холодильниках уже есть новая конструкция вакцины, однако о степени ее эффективности говорить пока рано.
"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - подчеркнул Гинцбург.
Он отметил, что высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны именно с доминированием штамма "дельта". Инфекционный процесс при заражении этим вариантом протекает за 4-5 дней, тогда как имунной системе необходимо от 10 до 14 дней, чтобы запустить защитный процесс.
"С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - рассказал Гинцбург.
Он также предположил появление новых мутаций коронавируса, но будут ли они опаснее или нет, сказать пока невозможно.
Уровень смертности от COVID-19 в районе 800 человек в сутки держится со второй декады июля, несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца. Более 95% выявляемых заболеваний коронавирусом в России приходится на вариант "дельта", при этом в России уже секвенировано более 20 тысяч различных штаммов коронавируса.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко 11 августа сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
обычному мячику с присосками пришпандорили ещё одну присоску и назвали "деьта". Через месяц-два приклеить ещё одну присоску и назовут "гамма" то т.д.! А фарма-мафия будет покупать и паокупать тв, газеты, блоггеров шобы они пугали челов......
сам Факт подобной "модификации" указывает на Аферу.
нет никакой дельты/бельты и прочей ахинеи.
если Нельзя Обнаружить простым наблюдением - это все сказки венского леса.
напомню, НЕТ никакого ТЕСТА на "дельта" "вариант" - это высасывается из пальца как результат геномного секвенсирования, Якобы..
из недр американской геномной "медицины" - по факту евгеники.
Оочень тёмная личность.Вы почитайте внимательно его биографию на разных ресурсах,про его семью,сопоставьте события,поинтересуйтесь,как он ,не имея ни грамма научного опыта,не защитив ни кандидатской,ни докторской,-сразу скакнул в "члены-корреспонденты",а чрез годик-другой,и "акадэмиком" стал.И,вот этого мутного дядьку(кстати,почвенника-бактериолога по образованию) нам всем подсовывают,как "светило вирусологии". Кому-то очень надо конкретно задурить нам головы всей этой сопливой мутью,подсовывая анестезиолога Проценку,который ни уха-ни рыла ни в вирусологии,ни в эпидемиологии,ни в инфекционных болезнях.Но,с каким апломбом этот туркмен (окончил Туркменский универ)вещает нам ,какие мы идиоты,что отказываемся от самоубийства ,с помощью всего лишь,какого-то укольчика,ну,не хотим становиться лабораторными крысами,вот и сидит пугает нас по-заученному.Обратите внимание,кого нам подсовывают в "консультанты".Это сплошь и рядом какие-то "экс",все бывшие,а чаще ,и просто далёкие от медицины и инфекционных болезней и эпид. процессов,люди.Забудьте эту братию,живите,как жили,эпидемии НЕТ,потому что за почти 2 года так и не преодолели 5%-ный барьер,и до сих пор так и не выделен сам вирус.Всё это -ГРАНДИОЗНАЯ,ПРЕСТУПНАЯ ЛОЖЬ.
Этого проходимца, акадЭмика почвенных наук!
НИ ОДНОМУ.
Вчерась в вечерних новостях по России1 показывали как ...акцинируются женщины на сносях.Беременные кто не пончл. На 8 м месяце.
Это ж какой сволочью надо быть чтобы запугивать население и принудительно колоть непроверенной субстанцией, да нахваливать ее. Лучшая в мире! Безопасная! Бесплатная!
При том что 3- фаза исследований заканчивается в декабре 2022.
Спрашивается, откуда они решили что их ф & акцина безопасная???
А кто колет этой субстанцией беременных и собирается детей - гад в квадрате.
Что-то этому Бармалею доверия всё меньше и меньше...