Центр им.Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта» COVID-19

08:23 19.08.2021

В центре им.Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", модифицированый специально под штамм "дельта" COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы учреждения, академика РАН Александра Гинцбурга.

По его словам, в институтских холодильниках уже есть новая конструкция вакцины, однако о степени ее эффективности говорить пока рано.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - подчеркнул Гинцбург.

Он отметил, что высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны именно с доминированием штамма "дельта". Инфекционный процесс при заражении этим вариантом протекает за 4-5 дней, тогда как имунной системе необходимо от 10 до 14 дней, чтобы запустить защитный процесс.

"С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - рассказал Гинцбург.

Он также предположил появление новых мутаций коронавируса, но будут ли они опаснее или нет, сказать пока невозможно.

Уровень смертности от COVID-19 в районе 800 человек в сутки держится со второй декады июля, несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца. Более 95% выявляемых заболеваний коронавирусом в России приходится на вариант "дельта", при этом в России уже секвенировано более 20 тысяч различных штаммов коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко 11 августа сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания.