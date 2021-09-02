В России запустят вакцинные туры для иностранных туристов

10:35 2.09.2021

До конца этого года на территории РФ могут запустить вакцинные туры для зарубежных туристов. Об этом в разговоре с журналистами рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Прежде о стоимости вакцинных туров для иностранцев говорил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Он отмечал, что за одну такую поездку туристу придется заплатить от 1,5 до 2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей). Сумма обозначается без учета перелета. Исходя из имеющейся информации, вакцинный тур на территории России должен длиться 21 день. Предполагается, что наибольший интерес такие поездки вызовут среди жителей азиатских, африканских и латиноамериканских государств.

Ростуризм на сегодняшний день работает над запуском туров вместе со специалистами из Минздрава. Как отметила Догузова, регулярное авиасообщение возобновится со всеми странами, которых заинтересует программа поездок для вакцинации. На данный момент речь идет о 60 государствах.

Как сообщалось ранее, до конца года Ростуризм введет программу зимнего кешбэка. Это позволит россиянам вернуть часть средств за поездки с января по апрель, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).