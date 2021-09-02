В России запустят вакцинные туры для иностранных туристов
До конца этого года на территории РФ могут запустить вакцинные туры для зарубежных туристов. Об этом в разговоре с журналистами рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Прежде о стоимости вакцинных туров для иностранцев говорил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Он отмечал, что за одну такую поездку туристу придется заплатить от 1,5 до 2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей). Сумма обозначается без учета перелета. Исходя из имеющейся информации, вакцинный тур на территории России должен длиться 21 день. Предполагается, что наибольший интерес такие поездки вызовут среди жителей азиатских, африканских и латиноамериканских государств.
Ростуризм на сегодняшний день работает над запуском туров вместе со специалистами из Минздрава. Как отметила Догузова, регулярное авиасообщение возобновится со всеми странами, которых заинтересует программа поездок для вакцинации. На данный момент речь идет о 60 государствах.
Как сообщалось ранее, до конца года Ростуризм введет программу зимнего кешбэка. Это позволит россиянам вернуть часть средств за поездки с января по апрель, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).
Комментарии читателей Оставить комментарий
такие вещи: "Спутник - реально работающая вакцина, что показал сделанный мной лично анализ".
Российские спутники и самолёты сегодня опасней "коронки",поэтому будут своим ходом им не привыкать бегать.
Чудеса ,да и только! Каких "туров" только нет: от "секс".....и до "вакцинных",подтверждается мудрое:"дурён и жадён человек,по природе своей".Чтой-то Израиль "лопухнился",своих всех почти "переколол",результат "неправильный",да и "туры"тепеь всех видов под вопросом.
Спутник - реально работающая вакцина, что показал сделанный мной лично анализ на нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG спайковый (S) белок после второй вакцинации. Ничем наша вакцина не хуже Оксфордской, тот же векторный принцип, разница в том, что у нас редкий аденовирус человека в качестве вектора, а у англичан аденовирус шимпанзе. Наша даже лучше, ибо чище. Раз наша дикарская публика не принимает отечественную вакцину, она тем более не приняла бы Оксфордскую с аденовирусом шимпанзе. И это при том, что Оксфордской привилась Англия, страны Британского содружества и еще несколько стран и ни у кого из привитых не вырос хвост и шерсть на теле. Европа привита, США привиты, теперь их вакцину будут получать страны третьего мира. Даже Украине выделили деньги, которые пойдут на закупку американской вакцины. Данная инициатива - последняя отчаянная попытка не упустить возможность хоть какой-то продажи отечественной вакцины, для которой закрыта возможность свободной конкуренции на фармрынке под надуманным предлогом. Конечно, заявления о том, что нет каких-то документов явная наглосакская ложь. И нашу вакцину признают ровно в тот момент, когда она на рынке продаж станет никому не нужна.
1500-2500$. А че, любой африканец такую сумму в заднем кармане штанов имет.