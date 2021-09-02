Долг россиян перед банками почти достиг рекордного триллиона рублей

08:50 2.09.2021

Просроченная задолженность россиян перед банками в начале сентября достигнет рекордной отметки в 955 миллиардов рублей, а в 2022 году может превысить один триллион. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на президента СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева.

Как пояснил Мехтиев, несмотря на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги даже снизились и составили 4,2 процента в общем портфеле. Наибольший объем невыплат — около 60 процентов, находится в сегменте потребительского кредитования.

«Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному обязательству», — рассказал Мехтиев.

Последние исследования Центробанка показали, что в среднесрочной перспективе возможен рост проблемных задолженностей. По мнению экспертов, негативный сценарий в виде массовых дефолтов возможен в том случае, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у населения резко ухудшится платежеспособность.

Согласно подсчетам ЦБ, рост потребительских кредитов увеличился во втором квартале 2021 года, составив 5,9 процента против 3,7 в первом. Аналитики связывают это со всплеском потребительской активности россиян на фоне улучшения экономической ситуации.

Ранее стало известно, что число потребительских кредитов с трехмесячной и более просрочкой достигло 25 процентов — это максимальный показатель в России за шесть лет. Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты заявили об ожиданиях дальнейшего роста «плохих» кредитов.