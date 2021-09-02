Долг россиян перед банками почти достиг рекордного триллиона рублей
Просроченная задолженность россиян перед банками в начале сентября достигнет рекордной отметки в 955 миллиардов рублей, а в 2022 году может превысить один триллион. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на президента СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева.
Как пояснил Мехтиев, несмотря на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги даже снизились и составили 4,2 процента в общем портфеле. Наибольший объем невыплат — около 60 процентов, находится в сегменте потребительского кредитования.
«Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному обязательству», — рассказал Мехтиев.
Последние исследования Центробанка показали, что в среднесрочной перспективе возможен рост проблемных задолженностей. По мнению экспертов, негативный сценарий в виде массовых дефолтов возможен в том случае, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у населения резко ухудшится платежеспособность.
Согласно подсчетам ЦБ, рост потребительских кредитов увеличился во втором квартале 2021 года, составив 5,9 процента против 3,7 в первом. Аналитики связывают это со всплеском потребительской активности россиян на фоне улучшения экономической ситуации.
Ранее стало известно, что число потребительских кредитов с трехмесячной и более просрочкой достигло 25 процентов — это максимальный показатель в России за шесть лет. Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты заявили об ожиданиях дальнейшего роста «плохих» кредитов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То есть банковская система-посредник на 90%выдающая в долг чужие деньги (депозиты,текущие счёта организаций, частных и государственных, заёмные из напечатанных для них ЦБ в долг под их облигации включенные в т н.ломбардный список ипр), при этом м одни и те же по несколько раз (кредитный мультипликатор),выписывающая себе за "работу" дивиденды и безграничные рыночные получки персоналу из текущих доходов должна лопнуть и завалить всю экономику страны украв деньги всех ее участников в пользу млн неплатежеспособных заёмщиков которым оне Дали, многим даже без залога?!
Путаете божий дар с яишницей , брать кредитьы на развлечения глупо и смешно в обшем случае согласен , но бывают исключения в жизни. Но сам по себе кредит часто может неплохо помочь. Покупка очень выгодной недвижимости или вещи. Вложение в дело. К тому же не стоит путать грабительское кредитование в Россси с сумасшедшеми процентам с западным пониманием. Лизинговая ставка на автомобили около 0. Ипотека 1-2 процента , обычный кредит 3-4 процента. Это все в рамках нормальной естественной инфляции. Но попять же брать кредит под кучу процентов в российских МФО для понтов....глупость несусветная , опять же
Ещё одно подтверждение,что функции "сбербанк" превратилась в функцию "бандбанк" т.е.бандитский банк.
Для кого умные люди пишут гигабайты статей о финансовой грамотности? Почитай, посмотри, как адекватный человек справляется без кредитов. Все сойдутся в едином мнении, что жить нужно по средствам. Не ты должен работать ради денег, а они на тебя. Слышал разговор двух подруг: - Ой, ты представляешь, взяли кредит 250 000, слетали в Крым, так прекрасно отдохнули, дети море посмотрели, накупались, натусовались, прелесть! ЧЕМ ты будешь отдавать банку эти деньги, да с процентами, если не смогла за год с мужем накопить эти 250 000???!!! Почему бы не откладывать десятину с дохода, как теперь ты будешь откладывать деньги, чтобы отдать их банку? Не хочешь? У тебя только одна жизнь, и надо ею наслаждаться? Тогда возьми что-нибудь ещё в кредит. И наслаждайся лет до 40-50, пока околеешь от нервного напряжения.
СПИШИТЕ ЭТИ ДОЛГИ! закройте непроизводственные конторы!