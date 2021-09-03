Путин допустил возможность участия Зеленского в ВЭФ или ПМЭФ
Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать участников Восточного или Санкт-Петербургского экономического форума.
«Почему нет, очень на это рассчитываю. Та ситуация, в которой мы находимся, является ненормальной, неестественной. Чем раньше, тем лучше, мы восстановим в полноформатном режиме наши отношения», - заявил Путин на ВЭФ.
«Если президент Зеленский выстроит свою политику на нормализацию отношений. На практике уже не одно поколений руководителей приходит с лозунгом решения всех вопросов, а потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и раскручивают свою политику в совершенно другом направлении под давлением националистов. Руководители опасаются этой части украинского общества. К каким результатам это приводит, мы видим по состоянию экономики Украины», - добавил он.
Также Путин считает, что налаживание отношений между Россией и Украиной зависит от украинского народа, «от избирателей украинских».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не принимайте всё на веру... Это он так вас посылает!
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Не, не, не! Это вы, ваше украинство давно над этим работали - вы сделали нас вечными врагами! И мы даже этому - довольны! Отцепитесь от нас как кровососущие от пса!
Пу уже вжился в роль "свадебного генерала":"разрешил, предположил0 подписял, указал, допустил,......".Одно слово -"водяной"с подружками.Болото.
Приедет, если вернут украденное, восстановят разоренное, воскресят убитых.