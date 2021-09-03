Путин допустил возможность участия Зеленского в ВЭФ или ПМЭФ

Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать участников Восточного или Санкт-Петербургского экономического форума.

«Почему нет, очень на это рассчитываю. Та ситуация, в которой мы находимся, является ненормальной, неестественной. Чем раньше, тем лучше, мы восстановим в полноформатном режиме наши отношения», - заявил Путин на ВЭФ.

«Если президент Зеленский выстроит свою политику на нормализацию отношений. На практике уже не одно поколений руководителей приходит с лозунгом решения всех вопросов, а потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и раскручивают свою политику в совершенно другом направлении под давлением националистов. Руководители опасаются этой части украинского общества. К каким результатам это приводит, мы видим по состоянию экономики Украины», - добавил он.

Также Путин считает, что налаживание отношений между Россией и Украиной зависит от украинского народа, «от избирателей украинских».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.09.2021, 15:16
    Гость: Вы и убили-с… да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с…

    Не, не, не! Это вы, ваше украинство давно над этим работали - вы сделали нас вечными врагами! И мы даже этому - довольны! Отцепитесь от нас как кровососущие от пса!

  4. 03.09.2021, 15:14
    Гость: гнус

    Пу уже вжился в роль "свадебного генерала":"разрешил, предположил0 подписял, указал, допустил,......".Одно слово -"водяной"с подружками.Болото.

  5. 03.09.2021, 15:13
    Гость: кактотак

    Приедет, если вернут украденное, восстановят разоренное, воскресят убитых.

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