Мигрантов обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

16:52 4.09.2021

МВД РФ с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

Пластиковая карта с электронным носителем размером 5,6 на 53,98 мм будет состоять из лицевой и оборотной сторон. На лицевой стороне будет размещаться цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина размером 30 на 40 мм. Она будет содержать идентификационную нумерацию документа, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол.

На обратной стороне будут указаны сведения о гражданстве иностранца, документе, удостоверяющим личность. Также там будет размещен чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий сведения об иностранном гражданине, которому выдан данный документ. Кроме того, чип будет содержать электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации.

С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной дактилоскопии.

Данная инициатива МВД вызвала негативную реакцию в среде мигрантов. В частности, против такой дискриминирующей меры выступил председатель профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов. "На мой взгляд, нужно начать с россиян. Чтобы у них были такие же документы, которые хочет МВД, чтобы были у мигрантов. Давайте каждому российскому гражданину дадим такую карточку, там будет чип, отпечатки пальцев россиянина и его данные. А после этого можно будет подумать о том, чтобы распространить эту благую меру на иностранных работников, которые приезжают в РФ временно, кто на год, кто на два", - заявил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".