В результате взрыва газа в доме под Ельцом погибли три человека
Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области 11 сентября. Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули, пишет ТАСС.
Три человека погибли. Один из погибших – ребенок. Восемь человек пострадали, из них пять сразу госпитализировали, среди них один ребенок.
По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд.
По факту взрыва возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тогда вместо периодических взрывов будут случаться систематические пожары
Осенью, в бетонных домах очень холодно, люди начинают болеть, централизованное отопление не включают поэтому люди обогреваются кто как может и, как правило, начинаются взрывы газа в многоквартирных домах и гибнут люди. И так каждую осень. Сжигать газ в квартирах таких домов в 21 веке анахронизм.В автомобильной промышленности наметился мировой прогресс, почему бы кремлевским чиновникам хоть немного подумать о будущем и начать работы
по переходу в системе ЖКХ на электроэнергию в части автономного отопления и горячего водоснабжения зданий. Экономия только на трубопроводах колосальная, кроме того исключаются потери тепла на трубопроводах. Правда очень сомнительно, что путинские никчемные ставленники что то могут сделать, они только воровать умеют.
Латтрест такой?
Да все спецы, всё давно знают, но кто же покусится на святоё -шланги шланги и ещё раз шланги подводящие к плитами, колонкам и котлам хре-вые китайские газовые шланги в металлизированной оплётке.Трубы трубы и ешё раз трубы ,советские цельнотянутые газовые трубы -ТАК ПОБЕДИМ! Но кто же лоббирует хре-вые резиновые шланги? Бабы бабы и ещё раз бабы, простые российские глупые но самовлюблённые бабы, которые жить не могут если не подвигают по кухне газовое оборудование хотя бы немного пытаясь приблизить уровень комфорта хрущёвских кухонь к идеалу Санта- Барбары.А ещё присутствует проблема пластиковых окон...Пластиковые окна и бытовое газопользование в аспекте техники безопасности решительно расходятся!И герметичность объёма квартиры после евро-ремонта то же. Мужики подкаблучники всё понимают, но сделать ничего не могут, бабы требуют мягкости, стиля и комфорта...
домофон в первых рядах решил отметиться. И ты называешь себя профессором?