В результате взрыва газа в доме под Ельцом погибли три человека

09:49 11.09.2021

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области 11 сентября. Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули, пишет ТАСС.

Три человека погибли. Один из погибших – ребенок. Восемь человек пострадали, из них пять сразу госпитализировали, среди них один ребенок.

По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд.

По факту взрыва возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.