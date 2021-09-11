Памфилова назвала публичные трансляции на выборах небезопасными

Центризбирком не намерен возвращаться к прямой интернет-трансляции с камер видеонаблюдения на избирательных участках, работавшей с 2012 года и до грядущих выборов в Госдуму и местные органы власти, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова в интервью «Российской газете». Она заявила, что система небезопасна, а возвращаться к ней будет рискованным.

«Возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем»,— сказала Памфилова. По ее словам, «специалисты считают, что это довольно рискованно — делать так, как раньше».

В цитатах, которые приводит «Российская газета», не говорится, как глава ЦИКа объясняет разницу между нынешними и прежними реалиями. При этом она заявила, что ограничение видеотрансляции — это «вопрос, извините, и национальной безопасности», и массовое скачивание может «просто выбить систему», пишет «Коммерсант».

По новым правилам, видеонаблюдение за сентябрьскими выборами будет проводиться партиями, кандидатами, омбудсменами, а также в специальных «центрах общественного наблюдения», где прочие граждане смогут наблюдать за процессом после прохождения обучения. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.09.2021, 00:56
    Гость: ABCD

    "Она заявила, что система небезопасна, а возвращаться к ней будет рискованным."
    Однако в чём риск она умолчала. Я так полагаю, что риск для них в том, что потом YouTube забит фильмами о вбросах и нарушениях на участках, тех самых которые власть "не заметила".
    У меня приятель работает в "ростелекоме" инженером, рассказал, что аппаратура для трансляций была куплена заранее, и очень серьёзная. Предс.избирательной комиссии будут выдавать ноутбуки опечатанные с интернетом. То есть первое её заявления об экономии и второе о рисках, -то и есть враньё в чистом виде.
    Дело в том, что при полной общественной трансляции при вбросах нужно будет выключать на время видео оттуда, что вызовет сразу массу вопросов. При закрытой трансляции вбросы и подтасовки непосредственно будет гораздо легче провернуть, и нет лишних глаз.
    Другого объяснения у меня нет.

  2. 12.09.2021, 00:43
    Гость: Сергей

    А это форс-мажор, т.е. неизбежно и непредотвратимо.
    И заметьте, от "Вас" не зависит.

  3. 12.09.2021, 00:16
    Гость: из киева

    Ребята россияне! Так забавно наблюдать за вами перед *выборами*. Вы отдаёте себе отчёт, насколько жалкими и позорными выглядите в этом обсуждении? Вы все здесь уверены, что выборы будут обманом и ничего не намерены с этим делать. Но при этом ваши пропагандисты уверяют нас, что мы с вами один народ.. Но у нас подобное уже много лет немыслимо. Мы в 2004-м оказались в подобной ситуации, и вспомните, чем это закончилось. А вы - терпилы, быть с вами одним народом для нас было бы просто оскорбительно.

  4. 11.09.2021, 23:43
    Гость: Выбирай!Иначе проиграешь

    По большому счету всякая Демократия в России не безопасна.А выборы на пеньках смерти подобны!Того и гляди ,чтоб какая нибудь гадюка подпеньковая ( подколодная) не укусила.
    Памфилова не гадюка!Памфилова -гарант честных выборов при строжайшем соблюдении техники безопасности!

Все комментарии (45)
Выбор читателей
Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
Тайна водопада Китабо-Оорон: где и как погиб Евгений Зиничев
Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией
Избранное
Уточненные данные об экстренной посадке вертолета в городе Сукне опубликовали представители ЛНА
Вирус не пройдет: что ждет российских солдат на весеннем призыве
Безопасный дом для аллергиков
Бремя белого человека. Эффект Трампа
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
Общие рекомендации по соблюдению диеты
Итог операции «Цитадель» был предрешен до 5 июля 1943 года
Какие бывают сорта груш?
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медленную смерть
Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд