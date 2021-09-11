Памфилова назвала публичные трансляции на выборах небезопасными

15:31 11.09.2021

Центризбирком не намерен возвращаться к прямой интернет-трансляции с камер видеонаблюдения на избирательных участках, работавшей с 2012 года и до грядущих выборов в Госдуму и местные органы власти, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова в интервью «Российской газете». Она заявила, что система небезопасна, а возвращаться к ней будет рискованным.

«Возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем»,— сказала Памфилова. По ее словам, «специалисты считают, что это довольно рискованно — делать так, как раньше».

В цитатах, которые приводит «Российская газета», не говорится, как глава ЦИКа объясняет разницу между нынешними и прежними реалиями. При этом она заявила, что ограничение видеотрансляции — это «вопрос, извините, и национальной безопасности», и массовое скачивание может «просто выбить систему», пишет «Коммерсант».

По новым правилам, видеонаблюдение за сентябрьскими выборами будет проводиться партиями, кандидатами, омбудсменами, а также в специальных «центрах общественного наблюдения», где прочие граждане смогут наблюдать за процессом после прохождения обучения.