Памфилова назвала публичные трансляции на выборах небезопасными
Центризбирком не намерен возвращаться к прямой интернет-трансляции с камер видеонаблюдения на избирательных участках, работавшей с 2012 года и до грядущих выборов в Госдуму и местные органы власти, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова в интервью «Российской газете». Она заявила, что система небезопасна, а возвращаться к ней будет рискованным.
«Возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем»,— сказала Памфилова. По ее словам, «специалисты считают, что это довольно рискованно — делать так, как раньше».
В цитатах, которые приводит «Российская газета», не говорится, как глава ЦИКа объясняет разницу между нынешними и прежними реалиями. При этом она заявила, что ограничение видеотрансляции — это «вопрос, извините, и национальной безопасности», и массовое скачивание может «просто выбить систему», пишет «Коммерсант».
По новым правилам, видеонаблюдение за сентябрьскими выборами будет проводиться партиями, кандидатами, омбудсменами, а также в специальных «центрах общественного наблюдения», где прочие граждане смогут наблюдать за процессом после прохождения обучения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Она заявила, что система небезопасна, а возвращаться к ней будет рискованным."
Однако в чём риск она умолчала. Я так полагаю, что риск для них в том, что потом YouTube забит фильмами о вбросах и нарушениях на участках, тех самых которые власть "не заметила".
У меня приятель работает в "ростелекоме" инженером, рассказал, что аппаратура для трансляций была куплена заранее, и очень серьёзная. Предс.избирательной комиссии будут выдавать ноутбуки опечатанные с интернетом. То есть первое её заявления об экономии и второе о рисках, -то и есть враньё в чистом виде.
Дело в том, что при полной общественной трансляции при вбросах нужно будет выключать на время видео оттуда, что вызовет сразу массу вопросов. При закрытой трансляции вбросы и подтасовки непосредственно будет гораздо легче провернуть, и нет лишних глаз.
Другого объяснения у меня нет.
А это форс-мажор, т.е. неизбежно и непредотвратимо.
И заметьте, от "Вас" не зависит.
Ребята россияне! Так забавно наблюдать за вами перед *выборами*. Вы отдаёте себе отчёт, насколько жалкими и позорными выглядите в этом обсуждении? Вы все здесь уверены, что выборы будут обманом и ничего не намерены с этим делать. Но при этом ваши пропагандисты уверяют нас, что мы с вами один народ.. Но у нас подобное уже много лет немыслимо. Мы в 2004-м оказались в подобной ситуации, и вспомните, чем это закончилось. А вы - терпилы, быть с вами одним народом для нас было бы просто оскорбительно.
По большому счету всякая Демократия в России не безопасна.А выборы на пеньках смерти подобны!Того и гляди ,чтоб какая нибудь гадюка подпеньковая ( подколодная) не укусила.
Памфилова не гадюка!Памфилова -гарант честных выборов при строжайшем соблюдении техники безопасности!
главное, что можно увидеть, как МАЛО людей пришло.