На Байкале предложили построить курорт за 161 млрд рублей

14:28 14.09.2021

ВЭБ предложил построить в Байкальске (юг озера Байкал, рядом находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) город-курорт «мирового класса». Стоимость данного проекта оценивается в 161 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию презентацию проекта (подлинность копии подтвердили два источника в ВЭБе).

При этом отмечается, что 54 млрд рублей планируется привлечь на проекты из действующих государственных программ, 20 млрд рублей составят бюджетные средства и 87 млрд рублей - частные инвестиции.

В данную сумму входит строительство «высококлассного международного курорта» на Байкале, экогорода, центра водных ресурсов и экотехнологий, а также демонтаж и рекультивацию площадки БЦБК, ликвидация накопленного экологического вреда на территории полигонов, инженерные коммуникации, включая энергообеспечение города, жилую застройку и т.д.

Ранее ВЭБ предлагал застроить территорию БЦБК более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую потребовалось бы вложить не менее 60 млрд руб.

По словам представителя «Байкал.Центра», о проекте (разрабатывается в формате стратегического мастер-плана) уже доложено руководству ВЭБа и правительства. Мероприятия по финализации мастер-плана будут проведены в ближайшие дни.