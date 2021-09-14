На Байкале предложили построить курорт за 161 млрд рублей
ВЭБ предложил построить в Байкальске (юг озера Байкал, рядом находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) город-курорт «мирового класса». Стоимость данного проекта оценивается в 161 млрд рублей.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию презентацию проекта (подлинность копии подтвердили два источника в ВЭБе).
При этом отмечается, что 54 млрд рублей планируется привлечь на проекты из действующих государственных программ, 20 млрд рублей составят бюджетные средства и 87 млрд рублей - частные инвестиции.
В данную сумму входит строительство «высококлассного международного курорта» на Байкале, экогорода, центра водных ресурсов и экотехнологий, а также демонтаж и рекультивацию площадки БЦБК, ликвидация накопленного экологического вреда на территории полигонов, инженерные коммуникации, включая энергообеспечение города, жилую застройку и т.д.
Ранее ВЭБ предлагал застроить территорию БЦБК более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую потребовалось бы вложить не менее 60 млрд руб.
По словам представителя «Байкал.Центра», о проекте (разрабатывается в формате стратегического мастер-плана) уже доложено руководству ВЭБа и правительства. Мероприятия по финализации мастер-плана будут проведены в ближайшие дни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мюллеру и др евреям.
Это будет что - то...А воду в Байкале они подогреют? И климат тоже? Эти идиоты купались хотя бы раз в Байкале? Если бы они это сделали, то дурные мысли и проекты сразу бы отодвинулись на задний план. Насчёт китайцев понятно- им просто негде жить...
Последнее чистое место в РФии не тепится за с .рать ?
Ужас! Успокоились бы уже.Идеи так и прут! Есть много мест, гле можно сделать курорты, санатории в лесах, на озерах, в горах. Только всенародное обсуждение! Публичные обсуждения проектов такого рода.
отдыхать не положено.
Они должны круглосуточно и круглогодично ишачить на "новых дворян".