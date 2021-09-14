На Байкале предложили построить курорт за 161 млрд рублей

ВЭБ предложил построить в Байкальске (юг озера Байкал, рядом находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) город-курорт «мирового класса». Стоимость данного проекта оценивается в 161 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию презентацию проекта (подлинность копии подтвердили два источника в ВЭБе).

При этом отмечается, что 54 млрд рублей планируется привлечь на проекты из действующих государственных программ, 20 млрд рублей составят бюджетные средства и 87 млрд рублей - частные инвестиции.

В данную сумму входит строительство «высококлассного международного курорта» на Байкале, экогорода, центра водных ресурсов и экотехнологий, а также демонтаж и рекультивацию площадки БЦБК, ликвидация накопленного экологического вреда на территории полигонов, инженерные коммуникации, включая энергообеспечение города, жилую застройку и т.д.

Ранее ВЭБ предлагал застроить территорию БЦБК более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую потребовалось бы вложить не менее 60 млрд руб.

По словам представителя «Байкал.Центра», о проекте (разрабатывается в формате стратегического мастер-плана) уже доложено руководству ВЭБа и правительства. Мероприятия по финализации мастер-плана будут проведены в ближайшие дни.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.09.2021, 18:01
    Гость: Крем Брюле Варшавское

    Это будет что - то...А воду в Байкале они подогреют? И климат тоже? Эти идиоты купались хотя бы раз в Байкале? Если бы они это сделали, то дурные мысли и проекты сразу бы отодвинулись на задний план. Насчёт китайцев понятно- им просто негде жить...

  4. 14.09.2021, 17:39
    Гость: Анна

    Ужас! Успокоились бы уже.Идеи так и прут! Есть много мест, гле можно сделать курорты, санатории в лесах, на озерах, в горах. Только всенародное обсуждение! Публичные обсуждения проектов такого рода.

  5. 14.09.2021, 17:21
    Гость: А "простым"

    отдыхать не положено.
    Они должны круглосуточно и круглогодично ишачить на "новых дворян".

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