Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днём, когда он голосовал.

"Да ты не совпадают просто потому, что президент не устанавливает дату на своих часах. Он на это не обращает внимания. И датой просто не пользуется в своих часах", - пояснил он изданию "Подъем".

Накануне, 17 сентября, Путин впервые в жизни проголосовал дистанционно. В соцсетях обратили внимание, что на часах на руке президента стоит 10-е число. Появились предположения, что видео записали заранее.

Фото с сайта pdmnews.ru

Вчера Дмитрий Песков также давал объяснение, как Владимир Путин мог принять участие в онлайн-голосовании, если у него нет мобильного телефона, о чем он сам говорил.

"Для регистрации [на сайте mos.ru] был использован один из телефонов одного из помощников. У Путина действительно нет гаджетов, он их не использует по понятным причинам. Зарегистрирован он был буквально в предпоследний день, когда эта регистрация для голосования онлайн была возможна", — сказал Дмитрий Песков Znak.com. Как именно Путин "подтвердил" свою учетную запись, по-прежнему неизвестно. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.09.2021, 00:39
    Гость: tot64

    Абсолютно дебильные предявления... ну на кой хрен кому нужны эти даты на часах разглядывать ?
    Абсолютная шиза.

  2. 19.09.2021, 00:37
    Гость: аршином грабли не измерить!

    Как любил поговаривать наш главбух:"Миллион туда,миллион сюда,Главное ,чтоб копейки сходились"
    Ну и черт его бери этот косяк в дате!Но почему он как глава государства всё время опаздывает на все мероприятия по минутам?
    Говорят:Точность-вежливость королей!А цари российские по ходу ворон и стерхов считать только и умеют.

  3. 19.09.2021, 00:21
    Гость: Интересно, мышкой он умеет пользоваться?

    До мышки даже не дотронулся. Я про то, что вдруг на чемоданчике не ту кнопку нажмет... В космос все полетим.

  4. 19.09.2021, 00:09
    Гость: нетрадиционная ориентация в датах ошарашит конкурентов

    Штюрлиц:
    Уважаемый пастер Аншлаг!18 сентября Антигитлеровская коалиция ЕР решает свою судьбу на избирательных участках.Вам тоже явка строго обязательна Давайте сверим время изменив дату ровно на 7 дней ,чтоб ни одна фашистская сволочь не смогла догадаться.
    А сам подумал:"Сдает пастер .Трудно ему передвигаться на лыжах по асфальту,А кому сейчас легко?Разве,что проходимцу Жириновскому. ,косящему под неадеквата.Этот шут гороховый успел таки вырвать тройку с телегой пока я бункере самоизолировался .

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