Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования

15:23 18.09.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днём, когда он голосовал.

"Да ты не совпадают просто потому, что президент не устанавливает дату на своих часах. Он на это не обращает внимания. И датой просто не пользуется в своих часах", - пояснил он изданию "Подъем".

Накануне, 17 сентября, Путин впервые в жизни проголосовал дистанционно. В соцсетях обратили внимание, что на часах на руке президента стоит 10-е число. Появились предположения, что видео записали заранее.

Фото с сайта pdmnews.ru

Вчера Дмитрий Песков также давал объяснение, как Владимир Путин мог принять участие в онлайн-голосовании, если у него нет мобильного телефона, о чем он сам говорил.

"Для регистрации [на сайте mos.ru] был использован один из телефонов одного из помощников. У Путина действительно нет гаджетов, он их не использует по понятным причинам. Зарегистрирован он был буквально в предпоследний день, когда эта регистрация для голосования онлайн была возможна", — сказал Дмитрий Песков Znak.com. Как именно Путин "подтвердил" свою учетную запись, по-прежнему неизвестно.