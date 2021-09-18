Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днём, когда он голосовал.
"Да ты не совпадают просто потому, что президент не устанавливает дату на своих часах. Он на это не обращает внимания. И датой просто не пользуется в своих часах", - пояснил он изданию "Подъем".
Накануне, 17 сентября, Путин впервые в жизни проголосовал дистанционно. В соцсетях обратили внимание, что на часах на руке президента стоит 10-е число. Появились предположения, что видео записали заранее.
Фото с сайта pdmnews.ru
Вчера Дмитрий Песков также давал объяснение, как Владимир Путин мог принять участие в онлайн-голосовании, если у него нет мобильного телефона, о чем он сам говорил.
"Для регистрации [на сайте mos.ru] был использован один из телефонов одного из помощников. У Путина действительно нет гаджетов, он их не использует по понятным причинам. Зарегистрирован он был буквально в предпоследний день, когда эта регистрация для голосования онлайн была возможна", — сказал Дмитрий Песков Znak.com. Как именно Путин "подтвердил" свою учетную запись, по-прежнему неизвестно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Абсолютно дебильные предявления... ну на кой хрен кому нужны эти даты на часах разглядывать ?
Абсолютная шиза.
Как любил поговаривать наш главбух:"Миллион туда,миллион сюда,Главное ,чтоб копейки сходились"
Ну и черт его бери этот косяк в дате!Но почему он как глава государства всё время опаздывает на все мероприятия по минутам?
Говорят:Точность-вежливость королей!А цари российские по ходу ворон и стерхов считать только и умеют.
До мышки даже не дотронулся. Я про то, что вдруг на чемоданчике не ту кнопку нажмет... В космос все полетим.
Штюрлиц:
Уважаемый пастер Аншлаг!18 сентября Антигитлеровская коалиция ЕР решает свою судьбу на избирательных участках.Вам тоже явка строго обязательна Давайте сверим время изменив дату ровно на 7 дней ,чтоб ни одна фашистская сволочь не смогла догадаться.
А сам подумал:"Сдает пастер .Трудно ему передвигаться на лыжах по асфальту,А кому сейчас легко?Разве,что проходимцу Жириновскому. ,косящему под неадеквата.Этот шут гороховый успел таки вырвать тройку с телегой пока я бункере самоизолировался .
молодец, что без гаджетов -не объект слежки корпораций и не цифровой раб