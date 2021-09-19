Живущей в Израиле россиянке снова удалось проголосовать несколько раз

17:58 19.09.2021

Живущей в Израиле россиянке Юлии Ильинской удалось дважды проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом она сообщила в своей странице в Facebook.

Ильинская рассказала, что защита от одновременного голосования очно и дистанционно не работает за границей. Возможно, это происходит из-за голосования по загранпаспортам.

"Зарубежное голосование так и не защитили от возможности повторного голосования на избирательных участках, к этому ещё и добавили электронное голосование. Пока мы видим изъяны в избирательной системе, позволяющие голосовать многократно, мы не можем исключать фальсификации и доверять итогам такого голосования", — написала Ильинская.

До этого россиянка продемонстрировала уязвимость системы голосования по поправкам в Конституцию, напоминает News.ru. В 2020 году ей удалось проголосовать на референдуме целых три раза. За это против неё возбудили уголовное дело за якобы незаконное получение бюллетеня и объявили в розыск. Позже обвинение сняли.