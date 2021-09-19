Живущей в Израиле россиянке снова удалось проголосовать несколько раз
Живущей в Израиле россиянке Юлии Ильинской удалось дважды проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом она сообщила в своей странице в Facebook.
Ильинская рассказала, что защита от одновременного голосования очно и дистанционно не работает за границей. Возможно, это происходит из-за голосования по загранпаспортам.
"Зарубежное голосование так и не защитили от возможности повторного голосования на избирательных участках, к этому ещё и добавили электронное голосование. Пока мы видим изъяны в избирательной системе, позволяющие голосовать многократно, мы не можем исключать фальсификации и доверять итогам такого голосования", — написала Ильинская.
До этого россиянка продемонстрировала уязвимость системы голосования по поправкам в Конституцию, напоминает News.ru. В 2020 году ей удалось проголосовать на референдуме целых три раза. За это против неё возбудили уголовное дело за якобы незаконное получение бюллетеня и объявили в розыск. Позже обвинение сняли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Причём тут посольство?
Кроме посольства есть консульства и всякие культурные центры, тот же филиал бизнес центра РПЦ в Иерусалиме. Думаю, что в Израиле мест где проголосовать за ЕР раз в 20 больше чем в Белоруссии.
А вы что, думали, что "ЕР" в РФ выбирают? В ЕР 95% евреев- остальное кавказцы.
А израильская тётенька просто спалила систему. В РФ нельзя повторно голосовать, а в изриале можно. Не смешно.
По крайней мере ясно откуда ЕР так накручивают, что в РФ концов не найти.
Израиль вредит
Тем временем сторонники УГ обваливают Ютуб.
Борьба продолжается:
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“Внимание пацаны. Завтра, 19 сентября, все не заходим в ютуб весь день. Ево акции обвалятся и он вернёт списки УГ на место. Не здавайтесь. Потерпите, зато потом нормальный ютуб.
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Врет. На фото бумажный бюллетень который она опускает в урну в посольстве РФ. Если бы проголосовала удаленно, сделала бы скрин с Госуслуг. Голосовала за Яблоко. Это основание, чтобы не признавать результаты Яблока.