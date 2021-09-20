Кадыров набрал на выборах главы Чечни почти 100% голосов
На выборах главы Чечни Рамзан Кадыров получил почти 100% голосов избирателей.
По предварительным данным, до 100-процентного результата ему не хватает всего 0,37% (99,63% голосов после обработки 53,88% протоколов), сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИК.
Напомним, в 2016 году на первых прямых выборах главы республики за 12 лет он набрал 97,94% голосов.
Его соперниками на выборах были экс-мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства республики, обладатель ордена имени Ахмата Кадырова Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия») и член КПРФ, депутат Чеченского парламента Халид Накаев. Они предварительно набрали 0,19% и 0,15% голосов соответственно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в прошлый раз было 125,9 %
братство возроди.
Хитрых на земли обитованные или к Якфе отледорубни.
Их родственников уже арестовали, а самих объявили шайтанами. Извинениями здесь не обойтись.
Вот это рейтинг.
Чечня , Карачаево-Черкесия, ЕАО, Москва самые высокие проценты. Показательная порка.