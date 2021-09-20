Кадыров набрал на выборах главы Чечни почти 100% голосов

На выборах главы Чечни Рамзан Кадыров получил почти 100% голосов избирателей.

По предварительным данным, до 100-процентного результата ему не хватает всего 0,37% (99,63% голосов после обработки 53,88% протоколов), сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИК.

Напомним, в 2016 году на первых прямых выборах главы республики за 12 лет он набрал 97,94% голосов.

Его соперниками на выборах были экс-мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства республики, обладатель ордена имени Ахмата Кадырова Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия») и член КПРФ, депутат Чеченского парламента Халид Накаев. Они предварительно набрали 0,19% и 0,15% голосов соответственно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 20.09.2021, 16:31
    Гость: кадыр

    Их родственников уже арестовали, а самих объявили шайтанами. Извинениями здесь не обойтись.

  5. 20.09.2021, 15:45
    Гость: Содружество

    Чечня , Карачаево-Черкесия, ЕАО, Москва самые высокие проценты. Показательная порка.

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