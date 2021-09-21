Кадыров ответил на слова Байдена о притеснении сексуальных меньшинств
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ на это Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в регионе «нет петухов» — только «куриные мужья», и пригласил американского лидера лично посетить республику.
По словам главы Чечни, Байден злится на все мусульманские страны и «вспахивает арабский мир авиабомбами». Кадыров, в свою очередь, назвал Соединенные Штаты самой проблемной и самой агрессивной в мире страной, пишет Lenta.ru.
«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — отреагировал Кадыров на упоминание президентом США Чечни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И в куда они вас достали?
в петушинном контексте! Пусть лучше говорит о Ватикане с их католоческими ксёндзами/петухами/педофилами - не сказал же ничего, и о Саудовской Аравии ничего - они же на сотни миллиардов оружия закупают у сша.
Рамзан жжет. Молодец. Респект!
Тупой вы дяденька, если не поняли слова Кадырова..((
Кадыров, пригласив лично посетить и посмотреть на все своими глазами - не блефует..
Пример :- Ваш старший по дому, высказался о грязи и вони в квартирах, поведав всем, что от первой и до двенадцатой квартиры.., тогда как вы и живете в двенадцатой.., так что выходит старший по дому и вас лично назвал ( культурно!) - засранцем!? Так вроде конкретно если, то старший по дому вас лично , по фамилии, и не назвал, но все подумали именно о ..- Я понятно выразился надеюсь!? Необходимо быть ( по возможности конечно) - более объективным в своих суждениях! Это касается всех, всех обозначенных в статье и конкретно вас - негромко вякнувший!..
Молодец Рамзан Кадыров,правильно ответил! Достали уже эти западные извращенцы...