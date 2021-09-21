Кадыров ответил на слова Байдена о притеснении сексуальных меньшинств

21:41 21.09.2021

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ на это Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в регионе «нет петухов» — только «куриные мужья», и пригласил американского лидера лично посетить республику.

По словам главы Чечни, Байден злится на все мусульманские страны и «вспахивает арабский мир авиабомбами». Кадыров, в свою очередь, назвал Соединенные Штаты самой проблемной и самой агрессивной в мире страной, пишет Lenta.ru.

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — отреагировал Кадыров на упоминание президентом США Чечни.