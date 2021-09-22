Песков объяснил сообщение о пересчете голосов онлайн-голосования в Москве
Проверка результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) повышает уровень доверия граждан к выборам и демонстрирует их прозрачность. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если мы правильно поняли сообщения из Московского штаба, то это не в прямом смысле пересчет голосов, это проверка. Она не подрывает, а наоборот повышает уровень доверия к выборам. Это демонстрация абсолютной прозрачности. Именно так это нужно воспринимать», — приводит его слова Ura.ru.
Песков добавил, что если подозрения штаба по поводу неточности результатов ДЭК подтвердятся, то заниматься этим будет ЦИК, а не Кремль.
«Центризбирком принимает решение, отменяет где-то итоги голосования или не отменяет, пересчеты проводят по решению суда», — пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил своей технической группе пересчитать все голоса, полученные от столичных избирателей в ходе онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Глава штаба, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов не исключил, что может быть принято решение о «бумажном пересчете».
Член технической рабочей группы по электронному голосованию Евгений Федин добавил, что пересчет предлагают завершить 27 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У меня,например, чересчур много голосов в голове, могу поделиться,задаром
Где собственно доказательства фальсификации? Или как обычно, лишь ..... на вентилятор подбросить?
Песков считает, что результаты выборов показывают высокий уровень доверия граждан к власти. Он сам то понимает смысл своих слов и сам то верит в это?
Результаты выборов четко показали весь цинизм, всю наглость и подлость власти по отношению к своим гражданам. Власть сделала на этот раз серьезную ошибку, так как прошедшие "выборы" четко показали, что путем голосования в РФ ни чего изменить нельзя. В РФ, как таковых сентябрьских выборов не было вообще, а был только спектакль про выборы, в котором участвовали все граждане РФ: одни в качестве сценаристов, вторые в качестве режиссеров - постановщиков, третьи в качестве третьестепенных актеров и массовки.
Ужасно хочется чтобы считали людьми. Не российская ботва конечно -ее мнение не имеет никакого значения. А считала людьми Европа и Америка. А они вчера дали очередную оплеуху приговором по делу Литвиненко. "Друг" Ердогаша- тоже щелкнул по носу. А это не просто понты -это большие потери. Могут признать страной с нервночной экономикой, могут Газпром фейсом об тейбл повозить усердно. Вот и крутятся -придумали проверить электроголосование-смотрите ,мол, пресчитываем! И делает это,смотрите-Венедиктов! Как они из песка веревочку совьют -очень любопытно.
Я сегодня в магазине пополняла счёт за телефон, и ещё раз убедилась, что без бумажки ты действительно букашка. Это уже второй раз только за последний месяц мои деньги где-то "теряются". И если бы у меня не было чеков на руках, подтверждающих перевод денег, то я бы ни фига не смогла доказать. Я честно говоря не понимаю, как так можно сделать, чтобы деньги не отобразились в системе, хотя в чеке они отображаются. Звоню на гарячую линию оператору, называю ему номер чека - а его там нет. В смысле получается, как привидения, снятые на камеру, хотя глаза их не видят - только техника. Так и здесь - система почему-то "не видит платежей", хотя на бумаге они отображаются. Это я к чему веду. Как вы вообще проверять собираетесь, если у вас "чеков" нет. Эта система "видит" только голоса, поданые за ЕР, а все остальные почему-то где-то "теряются". Как всё-таки далеко зашёл прогресс. Как страшно жить на самом деле...