Песков объяснил сообщение о пересчете голосов онлайн-голосования в Москве

15:23 22.09.2021

Проверка результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) повышает уровень доверия граждан к выборам и демонстрирует их прозрачность. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если мы правильно поняли сообщения из Московского штаба, то это не в прямом смысле пересчет голосов, это проверка. Она не подрывает, а наоборот повышает уровень доверия к выборам. Это демонстрация абсолютной прозрачности. Именно так это нужно воспринимать», — приводит его слова Ura.ru.

Песков добавил, что если подозрения штаба по поводу неточности результатов ДЭК подтвердятся, то заниматься этим будет ЦИК, а не Кремль.

«Центризбирком принимает решение, отменяет где-то итоги голосования или не отменяет, пересчеты проводят по решению суда», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил своей технической группе пересчитать все голоса, полученные от столичных избирателей в ходе онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Глава штаба, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов не исключил, что может быть принято решение о «бумажном пересчете».

Член технической рабочей группы по электронному голосованию Евгений Федин добавил, что пересчет предлагают завершить 27 сентября.