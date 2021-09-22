В Москве перепроверят результаты онлайн-голосования
Руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве перепроверят результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Соответствующее поручение уже дано технической группе.
«Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», - цитирует слова Венедиктова РБК.
Также сообщается, что все данные по ДЭГ планируется выложить в открытый доступ.
Венедиктов при этом уточнил, что речь идет не о юридическом пересчете итогов онлайн-голосования, а об аудите и сверке голосов.
«Штаб не вправе принимать решение о пересчете, это сверка. Сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что результаты подсчитаны неверно. Это одна маленькая часть, впереди большая работа», - отметил он.
Перепроверка голосов должна завершиться до 27 сентября.
«У наблюдателей есть скачанные файлы с транзакциями, по стоянию на разное время, которые в том числе можно использовать для пересчета. Проверить, не произошла ли подмена голосов в период затянувшейся расшифровки и правильно ли были учтены последние голоса избирателей, воспользовавшиеся инструментом "переголосования"», — рассказал член технической рабочей группы ДИТ Москвы по электронному голосованию Евгений Федин.
Напомним, после того как данные электронного голосования были обработаны, расклад по результатам сильно поменялся. До этого в ряде одномандатных округов лидировали кандидаты в депутаты от оппозиции, после обработки электронных бюллетеней вперед повсеместно вышли кандидаты от власти, фигурировавшие в списке Собянина (перечне политиков и общественников, которых мэр столицы призывал поддержать публично). В итоге в Москве не оказалось ни одного одномандатного округа, где победу одержали бы оппозиционные кандидаты.
В частности, Анастасия Удальцова (КПРФ) после подсчета 99% протоколов лидировала на выборах в Госдуму в Нагатинском округе Москвы, но после подсчета 100% протоколов она заняла второе место (25,3%), уступив представителю «Единой России» Светлане Разворотневой. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснял это именно результатами электронного голосования.
Результаты дистанционного электронного голосования также повлияли и на выборы по партийным спискам. При учете результатов только очного голосования наибольший процент поддержки в Москве получила КПРФ - 30,4%, «Единая Россия» заняла второе место с результатом 30,1%. Однако после учета ДЭГ картина кардинально поменялась. Так, по результатам только электронного голосования (без учета традиционных участков) «Единая Россия» показала результат в 44,77%, а рейтинг КПРФ в онлайне, наоборот, упал до 15,53%. В итоге с учетом обеих форм голосования «Единая Россия» набрала 36,96%, КПРФ - 22,66%.
Также ранее сообщалось, что КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Штаб не вправе принимать решение о пересчете, это сверка. Сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что результаты подсчитаны неверно. Это одна маленькая часть, впереди большая работа»,отметил он (Венедиктов)
------------------
Сразу с аппетитом заявить что полномочия маленькие -это начало очередного мухлежа. Помнится на сьездах депутатов при Горбачеве главой комиссии по борьбе с привилегиями был назначен Примаков. И вот так начал свой отчет:" Мы не ставили себе целью ..... мы не уполномочены ..." и далее лил аодичку- трубил своей оригинальной носоглоткой. По его докладу вышло что и привилегии то все -детишки аппаратчиков в отдельные пионерлагеря ездили и еще чуть по мелочам. То есть мастерски замусолил тему.
И здесь есть подозрение что тоже хотят тему замусолить.
По закону о выборах все голоса партий, не преодолевших 5% барьер ПЕРЕХОДЯТ к партии, набравшей наибольшее число голосов. То есть если официально в Москве Единая Россия набрала 39,6% голосов, то в состав этих 39,6% включены проценты ПЕРЕШЕДШИЕ ото всех не преодолевших барьер партий. Сумма голосов "маленьких" партий, не прошедших в думу = 8,85% голосов. Это голоса избирателей, которые голосовали ПРОТИВ Единой России, но по закону о выборах они голосовали "ЗА". :)))
39,6 - 8,85 = 30.75 Полученная цифра 30,75 - это голоса Единой России без тех, что "ПЕРЕШЛИ" к ней.
Математически определить какой процент добавляет "админресурс" невозможно, так
что не буду фантазировать.
Из почти 2млн. голосовавших по ДЭГ (Дистанционное электронное голосование) около 300 000 человек.... - ПЕРЕГОЛОСОВАЛИ. То есть каждый шестой голосующий электронно как минимум один раз за три дня поменял свою жизненную позицию, систему взглядов и признал свой первоначальный выбор НЕ осознанным - совершённым "в бреду". :))) Вследствие чего пришлось ПЕРЕГОЛОСОВАТЬ. Насколько это вменяемо - это вопрос к психиатрам. Но таких вопросов - 300 000.
Может ли участник ДЭГ перепроверить как зафиксирован результат его выбора и не было ли им совершено "переголосование" - я не знаю.
Добавлю к этому, что Электронное Голосование зашифровано и потому НЕДОСТУПНО ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, то есть НЕ прозрачно.
В. Матвиенко сказала что прекрасный результат ДЭГ требует расширить и углубить его применение на всю страну.
что нельзя проверить.
Не только в Москве проводилось электронное голосование.
"В Одессе есть многих таких вещей, которых не обладают других городов..." (с)