В Москве перепроверят результаты онлайн-голосования

12:30 22.09.2021

Руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве перепроверят результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Соответствующее поручение уже дано технической группе.

«Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», - цитирует слова Венедиктова РБК.

Также сообщается, что все данные по ДЭГ планируется выложить в открытый доступ.

Венедиктов при этом уточнил, что речь идет не о юридическом пересчете итогов онлайн-голосования, а об аудите и сверке голосов.

«Штаб не вправе принимать решение о пересчете, это сверка. Сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что результаты подсчитаны неверно. Это одна маленькая часть, впереди большая работа», - отметил он.

Перепроверка голосов должна завершиться до 27 сентября.

«У наблюдателей есть скачанные файлы с транзакциями, по стоянию на разное время, которые в том числе можно использовать для пересчета. Проверить, не произошла ли подмена голосов в период затянувшейся расшифровки и правильно ли были учтены последние голоса избирателей, воспользовавшиеся инструментом "переголосования"», — рассказал член технической рабочей группы ДИТ Москвы по электронному голосованию Евгений Федин.

Напомним, после того как данные электронного голосования были обработаны, расклад по результатам сильно поменялся. До этого в ряде одномандатных округов лидировали кандидаты в депутаты от оппозиции, после обработки электронных бюллетеней вперед повсеместно вышли кандидаты от власти, фигурировавшие в списке Собянина (перечне политиков и общественников, которых мэр столицы призывал поддержать публично). В итоге в Москве не оказалось ни одного одномандатного округа, где победу одержали бы оппозиционные кандидаты.

В частности, Анастасия Удальцова (КПРФ) после подсчета 99% протоколов лидировала на выборах в Госдуму в Нагатинском округе Москвы, но после подсчета 100% протоколов она заняла второе место (25,3%), уступив представителю «Единой России» Светлане Разворотневой. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснял это именно результатами электронного голосования.

Результаты дистанционного электронного голосования также повлияли и на выборы по партийным спискам. При учете результатов только очного голосования наибольший процент поддержки в Москве получила КПРФ - 30,4%, «Единая Россия» заняла второе место с результатом 30,1%. Однако после учета ДЭГ картина кардинально поменялась. Так, по результатам только электронного голосования (без учета традиционных участков) «Единая Россия» показала результат в 44,77%, а рейтинг КПРФ в онлайне, наоборот, упал до 15,53%. В итоге с учетом обеих форм голосования «Единая Россия» набрала 36,96%, КПРФ - 22,66%.

Также ранее сообщалось, что КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве.