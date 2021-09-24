Не прошедшая в Госдуму от Кировской области Бутина все-таки получила мандат
Руководитель проекта RT "Своих не бросаем" Мария Бутина не прошла в Госдуму от Кировской области по спискам "Единой России". Тем не менее, депутатом Госдумы нового созыва она станет: губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата в ее пользу.
"Эту кампанию (я. — ред.) как секретарь регионального политсовета и губернатор очень активно проводил с Марией Валерьевной Бутиной, которая шла вторым номером по спискам партии «Единая Россия». Она проделала очень большую, серьёзную работу и завоевала доверие граждан Кировской области. Она из потомственной семьи педагогов. Регион, конечно, был новый, тем не менее за короткий промежуток времени удалось найти общий язык, точки роста. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Поэтому я принял решение передать свой мандат следующему по списку, а именно Марии Валерьевне Бутиной", — приводит слова Васильева RT.
Ранее в ходе выдвижения в депутаты Госдумы Мария Бутина задекларировала 65,2 млн рублей годового дохода. При этом в КПРФ обратили внимание на то, что "в качестве одного из источников дохода она указала американского гражданина Патрика Бирна. Последний признался, что во время тесного общения с россиянкой передавал в ФБР данные о ней. Кроме того, Мария Бутина задекларировала доходы от телекомпании НТВ и АНО «ТВ-Новости». Одновременно она имеет облигации 34 компаний, общая стоимость которых превышает 24 млн рублей. В это число входят фирмы из США, из Мексики, из Великобритании, из Испании, из Индонезии".
Несмотря на это, ЦИК не увидел оснований для снятия Бутиной с выборов в Госдуму.
Широкую известность Бутина получила в 2018 году после ареста в Вашингтоне по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. 13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, напоминает Znak.com.
Комментарии читателей Оставить комментарий
русское лицо!!
Помните, признание вины - это первый шаг в тюрягу, никогда этого не делайте если поймают, отпирайтесь до последнего, тогда есть шанс выкрутится.
Признание вины в США ( не зависимо виноват ты или нет, нет средств на адвокатов нормальных , а бесплатные адвокаты - это..- сами знаете), очень упрощает всю процедуру и Сильно смягчает Любую вину, поэтому Бутиной, судя по всему, было выгодным воспользоваться именно этой возможностью.. Я не вижу в этом ничего предосудительного.. Бывший её- сволочь редкостная, хотя и богатая, так как в разговорах «на кухне», мы часто хаим всё и всех, а этот - письма строчил , доносы составлял..- Зачем!? Орден хотел получить? - Мразь он, а она ему доверилась, думала, что это ЕЁ «счастливый билет»!?
Посмотрим, что там у неё получится в конгрессе российском, но хочется ( без дураков!) пожелать ей - Удачи и не посрамить надежды избирателей..
Будем посмотреть!?))
Какое же ...... лицо на фото. И почему у "женщин" состоящих в рядах ЕР такие страшные и глупые лица?
Не зарегистрировалась в США, как иностранныи агент. 100 пудово, задолбала там всем хвастаться, что она таиныи агент.