Не прошедшая в Госдуму от Кировской области Бутина все-таки получила мандат

19:41 24.09.2021

Руководитель проекта RT "Своих не бросаем" Мария Бутина не прошла в Госдуму от Кировской области по спискам "Единой России". Тем не менее, депутатом Госдумы нового созыва она станет: губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата в ее пользу.

"Эту кампанию (я. — ред.) как секретарь регионального политсовета и губернатор очень активно проводил с Марией Валерьевной Бутиной, которая шла вторым номером по спискам партии «Единая Россия». Она проделала очень большую, серьёзную работу и завоевала доверие граждан Кировской области. Она из потомственной семьи педагогов. Регион, конечно, был новый, тем не менее за короткий промежуток времени удалось найти общий язык, точки роста. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Поэтому я принял решение передать свой мандат следующему по списку, а именно Марии Валерьевне Бутиной", — приводит слова Васильева RT.

Ранее в ходе выдвижения в депутаты Госдумы Мария Бутина задекларировала 65,2 млн рублей годового дохода. При этом в КПРФ обратили внимание на то, что "в качестве одного из источников дохода она указала американского гражданина Патрика Бирна. Последний признался, что во время тесного общения с россиянкой передавал в ФБР данные о ней. Кроме того, Мария Бутина задекларировала доходы от телекомпании НТВ и АНО «ТВ-Новости». Одновременно она имеет облигации 34 компаний, общая стоимость которых превышает 24 млн рублей. В это число входят фирмы из США, из Мексики, из Великобритании, из Испании, из Индонезии".

Несмотря на это, ЦИК не увидел оснований для снятия Бутиной с выборов в Госдуму.

Широкую известность Бутина получила в 2018 году после ареста в Вашингтоне по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. 13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, напоминает Znak.com.