Полиция задержала руководителя КПРФ в Мосгордуме
Полиция задержала и доставила в ОВД руководителя КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии в гордуме, члена предвыборного штаба московского горкома партии Никиту Попова.
«Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали в Петровку, 38, на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7-8 полицейских и доставили их обоих в ОВД Тверское», - рассказал Попов.
Он также отметил, что полиция не объяснила причину задержания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну зато вот ракову никак "доблестная" полиция поймать не может...
Теперь только держись! "Понеслась звезда по кочкам!" "Танцуй Рассея, не плач Гевропа, а у наших хомяков - самая-самая толстая попа..."
туалетная бумага пока безопаснасте.
Ну раз уже стали задерживать - стало быть кп становится самой опасной для устоев..
Разве для полиции законы не существуют?-ведь депутаты лица неприкосновенные по закону.