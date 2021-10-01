Полиция задержала руководителя КПРФ в Мосгордуме

13:32 1.10.2021

Полиция задержала и доставила в ОВД руководителя КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии в гордуме, члена предвыборного штаба московского горкома партии Никиту Попова.

«Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали в Петровку, 38, на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7-8 полицейских и доставили их обоих в ОВД Тверское», - рассказал Попов.

Он также отметил, что полиция не объяснила причину задержания.