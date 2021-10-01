Полиция задержала руководителя КПРФ в Мосгордуме

Полиция задержала и доставила в ОВД руководителя КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии в гордуме, члена предвыборного штаба московского горкома партии Никиту Попова.

«Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали в Петровку, 38, на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7-8 полицейских и доставили их обоих в ОВД Тверское», - рассказал Попов.

Он также отметил, что полиция не объяснила причину задержания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.10.2021, 15:53
    Гость: Однако

    Теперь только держись! "Понеслась звезда по кочкам!" "Танцуй Рассея, не плач Гевропа, а у наших хомяков - самая-самая толстая попа..."

  4. 01.10.2021, 15:39
    Гость: сеня

    Ну раз уже стали задерживать - стало быть кп становится самой опасной для устоев..

  5. 01.10.2021, 15:36
    Гость: Ник

    Разве для полиции законы не существуют?-ведь депутаты лица неприкосновенные по закону.

Все комментарии (16)
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