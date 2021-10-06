В Москве внедрят массовое тестирование на коронавирус
В середине октября власти Москвы планируют развернуть масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19, пишет РБК со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина во время совещания с членами правительства.
По его словам, эксперимент по внедрению экспресс-тестов уже ведется в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах. "Через неделю, через две разовьем эту систему до масштабной. Результат можно получить в течение десяти минут. Данные будут вноситься в нашу общую информационную систему, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, у которых такие тесты покажут положительный результат", - подчернул Собянин.
Он добавил, что власти будут "искать пути", как внедрить подобное экспресс-тестирование в школах, что должно обеспечить нормальный режим работы учебных заведений.
Что касается вакцинации, то, по утверждению мэра, сейчас в столице сделали прививки около 5 млн человек. В определенных социальных группах, например среди работников сфер образования и здравоохранения, привиты более 80%.
Собянин подчеркнул, что среди пожилых людей число вакцинированных ниже, чем в среднем по региону. Он пообещал активнее работать в этом направлении, напомнив, что в реанимациях большинство — люди пожилого возраста, также на их долю приходится до 80% летальных исходов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все симптомы сумасшедшего у Собянина на лице написаны и делами подтверждаются.
Даёшь внедрёж! (с)
Господа правители,вы лучше бы внедрили массовое тестирование ваших звероподобных приезжих,которых народ не приглашал. Вы ждете,что мы сами их будем наказывать?!
...коронавирус творение Аллаха.
Никто кроме Аллаха не может создать ни один вирус.
Тогда война с вирусом - война с Аллахом? Это уже удел шайтанов.
Рамзан приди, шайтанов прогони.
но колят физраствор...