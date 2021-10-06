В Москве внедрят массовое тестирование на коронавирус

В середине октября власти Москвы планируют развернуть масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19, пишет РБК со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина во время совещания с членами правительства. 

По его словам, эксперимент по внедрению экспресс-тестов уже ведется в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах. "Через неделю, через две разовьем эту систему до масштабной. Результат можно получить в течение десяти минут. Данные будут вноситься в нашу общую информационную систему, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, у которых такие тесты покажут положительный результат", - подчернул Собянин. 

Он добавил, что власти будут "искать пути", как внедрить подобное экспресс-тестирование в школах, что должно обеспечить нормальный режим работы учебных заведений. 

Что касается вакцинации, то, по утверждению мэра, сейчас в столице сделали прививки около 5 млн человек. В определенных социальных группах, например среди работников сфер образования и здравоохранения, привиты более 80%.

Собянин подчеркнул, что среди пожилых людей число вакцинированных ниже, чем в среднем по региону. Он пообещал активнее работать в этом направлении, напомнив, что в реанимациях большинство — люди пожилого возраста, также на их долю приходится до 80% летальных исходов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 18:18
    Гость: Александр

    Все симптомы сумасшедшего у Собянина на лице написаны и делами подтверждаются.

  3. 06.10.2021, 17:00
    Гость: внедрят массовое тестирование

    Господа правители,вы лучше бы внедрили массовое тестирование ваших звероподобных приезжих,которых народ не приглашал. Вы ждете,что мы сами их будем наказывать?!

  4. 06.10.2021, 15:53
    Гость: Выходит так...

    ...коронавирус творение Аллаха.
    Никто кроме Аллаха не может создать ни один вирус.
    Тогда война с вирусом - война с Аллахом? Это уже удел шайтанов.
    Рамзан приди, шайтанов прогони.

Все комментарии (20)
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