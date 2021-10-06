В Москве внедрят массовое тестирование на коронавирус

10:18 6.10.2021

В середине октября власти Москвы планируют развернуть масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19, пишет РБК со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина во время совещания с членами правительства.

По его словам, эксперимент по внедрению экспресс-тестов уже ведется в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах. "Через неделю, через две разовьем эту систему до масштабной. Результат можно получить в течение десяти минут. Данные будут вноситься в нашу общую информационную систему, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, у которых такие тесты покажут положительный результат", - подчернул Собянин.

Он добавил, что власти будут "искать пути", как внедрить подобное экспресс-тестирование в школах, что должно обеспечить нормальный режим работы учебных заведений.

Что касается вакцинации, то, по утверждению мэра, сейчас в столице сделали прививки около 5 млн человек. В определенных социальных группах, например среди работников сфер образования и здравоохранения, привиты более 80%.

Собянин подчеркнул, что среди пожилых людей число вакцинированных ниже, чем в среднем по региону. Он пообещал активнее работать в этом направлении, напомнив, что в реанимациях большинство — люди пожилого возраста, также на их долю приходится до 80% летальных исходов.