Отец дагестанца, избившего москвича в метро, назвал сына «добрым парнем»

19:14 7.10.2021

Отец одного из дагестанцев, жестоко избивших 25-летнего Романа Ковалева в московском метро, заявил, что на самом деле его сын «добрый и спокойный парень».

По мнению родителя, агрессия у 22-летнего Магамаали Ханмагомедова (на видео он в красном спортивном костюме) проявилась из-за алкогольного опьянения. По всей вероятности, считает отец, по приезду в Москву его сын напился с земляками из Кизляра, сообщает «МК».

«На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его», - заявил отец Магамаали.

Также отец рассказал и о первой судимости сына в 2020 году, которая, по его мнению, является ошибкой.

«Это даже не кража была, а ошибка. Взяли велик какой-то испорченный. С пострадавшим договорились, я ему 15 тысяч рублей заплатил. Сыну дали условный год. Это в Москве произошло. Все это лето сын был дома, никуда не выходил», - сказал отец.

В настоящее время Роман Ковалев находится в больнице с тяжелыми травмами. СК РФ уже решил наградить его медалью за доблесть и отвагу.