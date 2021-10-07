Отец дагестанца, избившего москвича в метро, назвал сына «добрым парнем»
Отец одного из дагестанцев, жестоко избивших 25-летнего Романа Ковалева в московском метро, заявил, что на самом деле его сын «добрый и спокойный парень».
По мнению родителя, агрессия у 22-летнего Магамаали Ханмагомедова (на видео он в красном спортивном костюме) проявилась из-за алкогольного опьянения. По всей вероятности, считает отец, по приезду в Москву его сын напился с земляками из Кизляра, сообщает «МК».
«На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его», - заявил отец Магамаали.
Также отец рассказал и о первой судимости сына в 2020 году, которая, по его мнению, является ошибкой.
«Это даже не кража была, а ошибка. Взяли велик какой-то испорченный. С пострадавшим договорились, я ему 15 тысяч рублей заплатил. Сыну дали условный год. Это в Москве произошло. Все это лето сын был дома, никуда не выходил», - сказал отец.
В настоящее время Роман Ковалев находится в больнице с тяжелыми травмами. СК РФ уже решил наградить его медалью за доблесть и отвагу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оттож..на поле Рыночных чудес Невидимая рука диктует звериную конкуренцию между несовершеными созданиями божьими,по любому поводу превращая в монстров... зелёный змий помогает сатане .испорченых лукавым христиане лечат осиновой палкой.
Папаша просто такой же как и его сынок
У "гордых" кавказцев есть одно удивительное свойство. Нападать толпой на рдного - они все орлы. Но, как только сталкиваются с реальной силой, сразу превращаются в мокрых куриц.
А что еще от папаши подонка можно было ожидать?
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20 лет отсидки сынку-отморозку - в самый раз.
Поддерживаю версию о терроризме.
Отец дагестанца,сколько раз вы еще собираетесь платить за проступки своего "доброго и спокойного парня"? На этот раз ваш "добрый парень" должен сам заплатить - тюремным заключением. Пусть научится,хотя бы,сам отвечать за свои неадекватные поступки.