Сотрудников дипмиссии США обвинили в краже вещей у россиянина

МИД РФ

Россия намерена привлечь к уголовной ответственности трех сотрудников дипмиссии США, которые подозреваются в краже вещей у российского гражданина.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», - сообщили «Интерфаксу» в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что если иммунитет у указанных лиц не будет снят, то им придется незамедлительно покинуть территорию России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.10.2021, 01:30
    Гость: Аnton

    Дураку на рассказ . Есть желание унизить и вынудить людей уехать из страны.я не дипломат но мы часто отдаём в армию спасения не ношеные новые вещи.и поверить что Американец возьмёт чужой спортивный костюм может только идиот

  2. 08.10.2021, 22:50
    Гость: Комедия в двух актах

    Новый способ передачи информации. И ты уже не подозреваемый, а потерпевший. А морпехи скорее всего банально пропили шпионские шекели, а иноагент обиделся

  3. 08.10.2021, 21:56
    Гость: Alex203

    Мельчает США. Уголовниками они всегда были, но чтоб так, по мелочи, и без "борьбы за права человека".

  4. 08.10.2021, 21:46
    Гость: AlexIzm

    Дипломаты вещи подрезали - три магнитофона, три кожаных куртки ... Не верю !Нужно, что привычное шить - педофилию, наркоманию...

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