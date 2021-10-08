Сотрудников дипмиссии США обвинили в краже вещей у россиянина
Россия намерена привлечь к уголовной ответственности трех сотрудников дипмиссии США, которые подозреваются в краже вещей у российского гражданина.
«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», - сообщили «Интерфаксу» в МИД РФ.
В ведомстве также отметили, что если иммунитет у указанных лиц не будет снят, то им придется незамедлительно покинуть территорию России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дураку на рассказ . Есть желание унизить и вынудить людей уехать из страны.я не дипломат но мы часто отдаём в армию спасения не ношеные новые вещи.и поверить что Американец возьмёт чужой спортивный костюм может только идиот
Новый способ передачи информации. И ты уже не подозреваемый, а потерпевший. А морпехи скорее всего банально пропили шпионские шекели, а иноагент обиделся
Мельчает США. Уголовниками они всегда были, но чтоб так, по мелочи, и без "борьбы за права человека".
Дипломаты вещи подрезали - три магнитофона, три кожаных куртки ... Не верю !Нужно, что привычное шить - педофилию, наркоманию...