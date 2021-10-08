Сотрудников дипмиссии США обвинили в краже вещей у россиянина

21:26 8.10.2021

Россия намерена привлечь к уголовной ответственности трех сотрудников дипмиссии США, которые подозреваются в краже вещей у российского гражданина.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», - сообщили «Интерфаксу» в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что если иммунитет у указанных лиц не будет снят, то им придется незамедлительно покинуть территорию России.