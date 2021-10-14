Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

11:26 14.10.2021

Рособрнадзор планирует вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

"Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат", - сказал Музаев.

Кроме того, Рособрнадзор допускает, что в 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ будет отменен из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

"Мы в течение двух лет и сейчас наблюдаем рост заболеваний. Это октябрь-ноябрь - в прошлом году такая ситуация была, а следующий пик - это конец марта и апрель. Как раз досрочный период у нас проходил в это время. Конечно же, все ожидали, что этой осенью все будет хорошо, но этого не происходит, с большой вероятностью весной тоже будут какие-то проблемы. Если ситуация будет сохраняться такая, мы думаем, что все будет перенесено в одну волну летнюю", - пояснил Музаев.

Дистанционный формат сдачи экзамена не предусмотрен. В девятых классах ведомство рассчитывает провести четыре экзамена: два обязательных (русский и математика) и два по выбору.