Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике
Рособрнадзор планирует вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.
"Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат", - сказал Музаев.
Кроме того, Рособрнадзор допускает, что в 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ будет отменен из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
"Мы в течение двух лет и сейчас наблюдаем рост заболеваний. Это октябрь-ноябрь - в прошлом году такая ситуация была, а следующий пик - это конец марта и апрель. Как раз досрочный период у нас проходил в это время. Конечно же, все ожидали, что этой осенью все будет хорошо, но этого не происходит, с большой вероятностью весной тоже будут какие-то проблемы. Если ситуация будет сохраняться такая, мы думаем, что все будет перенесено в одну волну летнюю", - пояснил Музаев.
Дистанционный формат сдачи экзамена не предусмотрен. В девятых классах ведомство рассчитывает провести четыре экзамена: два обязательных (русский и математика) и два по выбору.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, зачем манипулируемым математика, как тогда Греф управлять (наё...ть)будет.
Еще хорошо бы азбуку почитать, чтобы в матерных словах из 3 букв 2 ошибки не делать.
Чтобы уметь определять, что с базы пропало, а что уже украдено до нас.
Может, просто арифметику оставить... считать научатся и ладно...
отменили - ввели, ввели - отменили, и все при деле.