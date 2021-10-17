Песков назвал выступления Путина пророческими

17:33 17.10.2021

Президент России Владимир Путин много раз выступал с пророческими заявлениями, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы», — цитирует Пескова РБК.

Он отметил, что к Путину могут не прислушиваться, но потом все понимают, что то, о чем он говорил, происходит.

13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели Путин в разговоре о решении суда в Нидерландах, обязавшего компанию Shell снизить вредные выбросы на 45%, заявил о неизбежных всплесках цен на мировых энергетических рынках, если решения в этой сфере будут принимать непрофессионалы.

По его словам, в таком случае есть опасность того, что голландцам, как в Средние века, придется передвигаться на коньках вместо автомобилей. «Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических», — пояснил Путин.