«Сейчас драка будет». Что известно о конфликте в учебном центре спецназа

Краповый берет

Журналисты сообщили, что во время испытаний спецназа на получение краповых беретов кандидаты из Чечни хитрили и проходили часть дистанции на машинах 

Бойцов и судей это возмутило, чеченцев отстранили, в дело пошли кулаки. Но в Росгвардии заявили, что никакой драки не было

Вечером 17 октября Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, по данным издания, запечатлен конфликт во время испытаний спецназовцев на получение крапового берета.

На кадрах видна большая группа - несколько десятков человек - мужчин, которые кричат. Голос за кадром говорит: «сейчас драка будет», к мужчинам подъезжает черный внедорожник. На других кадрах видны мужчины в униформе, в бронежилетах и, в том числе, краповых беретах.

По информации Baza и других Telegram-каналов, конфликт произошел между русскими и чеченскими бойцами спецназа 604-го центра спецназначения «Витязь» в Ставропольском крае. Во время испытания на получение крапового берета и прохождения дистанции бойцов из южной республики подхватывали друзья на машинах и довозили практически до финишной ленточки. Русских бойцов возмутила столь нечестная конкуренция, между ними и чеченцами завязалась драка.

Как пишут СМИ, сначала судьи отстранили хитривших спецназовцев, однако через несколько дней им все же выдали краповые береты. В знак протеста другие участники испытаний решили не носить такие же береты, а надевать вместо них форменные кепки.


Получение крапового берета. Стоп-кадр из видео в YouTube

Как пишет Readovka инцидент произошел в учебном центре «Тамбукан». Разнимать и успокаивать бойцов приехал лично глава управления сил спецназначения Росгвардии генерал Игорь Семиляк. По Telegram-каналам также разошлись скриншоты сообщений в мессенджерах, в котором бойцы 604-го центра спецназа обсуждают отказ от краповых беретов в качестве протеста.

Кроме того, о конфликте в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он рассказал, что на одном из участков, где проходил марш-бросок, судьи и другие бойцы увидели, что чеченских участников подвозят на машинах. Другие же участники проходили контрольный участок на своих ногах в соответствии с установленными правилами испытаний. Судьи также зафиксировали и другие ошибки со стороны чеченцев, в частности, при выполнении альп-штурма.

«После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы, вставшие на сторону старших боевых комрадов», - рассказал Коц.

Однако, по его словам, спорное испытание проходило не в Ставрополье, а в Грозном, куда российские инструкторы приехали принимать экзамены у местных кандидатов на краповый берет.

Президент Ассоциации «Братство Краповых беретов», член правления Союза ветеранов подразделений антитеррора Сергей Лысюк попросил в связи с инцидентом не распространять «громкие лозунги и эмоции» в социальных сетях.

«Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса. По итогу дадим объективную оценку всему произошедшему», - сообщил ветеран.

В социальных сетях пользователи сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров дарит из специального фонда по миллиону рублей каждому сдавшему на краповый берет жителю республики. Поэтому, возможно, чеченцы и пытались смухлевать во время испытаний.

В то же время в Росгвардии опровергли факт конфликта во время испытаний. «В данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем», - заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он подчеркнул, что бойцы спецподразделений не снимают краповые береты ни перед врагом, ни в знак несогласия, поскольку этот головной убор является символом доблести и чести.

Автор: Михаил Котляр

Источник: «Газета.ru»
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2021, 00:17
    Гость: rick

    "А что странного с парнем 21-летнем? А что тех за за независимость Донбасаа и Луганска когда выдавливают из РФ это также фарисейство? "
    ---
    Я про Д.Митину. Вы тут скинули информацию о том, что "наш "Жорик" сын израильского юриста". Так вот, когда США и НАТО "по ошибке"
    уничтожали мирных жителей Афганистана, голоса этой самой Д.Митиной не было слышно. Как только США и НАТО спешно покинули Афганистан, та же Д.Митина ВДРУГ озаботилась судьбой Афганистана и начала гнать страшилки про Талибан(запрещенный в РФ) в плане его
    возможной угрозы против РФ. Впрочем не она первая. Есть такая организация Центра изучения Афганистана (ЦИСА) с председателем Андреем
    Серенко. Кто ее финансирует не нашел. Интересно то, что как только США и НАТО начали покидать Афганистан, с ЦИСА пошли страшилки
    про угрозу Талибан для РФ, без всяких на то доказательств. Т.е. получается ПЛОХО для РФ, что США и НАТО ушли из Афганистана. Стоит напомнить, что за время оккупации Афганистана США и НАТО, там было создано порядка 100 биолабораторий по переработки героина.
    Афганистан вышел на ПЕРВОЕ место в мире по его производству. Один из трафиков шел через Таджикистан в РФ. Ежегодно от потребления
    героина в РФ КАЖДЫЙ ГОД умирало 18 тысяч человек (потери СССР за 9 лет в Афгане). Вопрос, в ЧЬИХ интересах пишет Д.Митина - в любом
    случае не в российских.

  2. 18.10.2021, 22:43
    Гость: Маттиас

    А что там писал царю Николаю I генерал Ермолов (в первой половине девятнадцатого века) - а? Прримено так: "Этот народ перевоспитанию не подлежит, а посему подлежит полному уничтожению" - неплохо, да?

  3. 18.10.2021, 22:38
    Гость: Маттиас

    Нельзя не дать краповые береты гордым парням из Чечни - страны, которая по графе ИТОГО вышла победительницей из двух росийско-чеченских войн.

  4. 18.10.2021, 22:35
    Гость: Подумалось

    Если на стадии учений руководство, судьи вот так сдают своих и подтасовывают...дальше-то как? А если с террористами придётся схватиться?

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