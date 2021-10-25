В Татарстане не поддержали запрет называть главу субъекта президентом

20:31 25.10.2021

В Татарстане Госсовет республики не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который был внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым 27 сентября.

В частности, авторы законопроекта предложили называть всех руководителей субъектов, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя, «главами», а исполнительные органы — «правительствами». Между тем, Татарстан сейчас единственный в РФ субъект Федерации, глава которого именуется президентом.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин заявил, что «отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства», пишет Znak.com. «Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименования должности высшего должностного лица, органов государственной власти субъектов, установить единственно возможные сроки полномочий региональных парламентов и высшего должностного лица», — отметил он.

Кроме того, как считают депутаты Государственного Совета, федеральный закон в предлагаемой редакции фактически лишает регионы права участия в законодательном процессе.

Напомним, что законопроект Клишаса и Крашенинникова расширяет список оснований для увольнения губернаторов в связи с утратой доверия.